Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Schumacher'in arkadaşlarından eski F1 pilotu Berger, yakın zamanda iyi haberler geleceğine dönük umudu olduğunu belirtti. Michael Schumacher'in ailesiyle kontak halinde olan eski Formula 1 yıldızı Gerhard Berger, sağlık durumu sır gibi saklanan efsane pilotla ilgili heyecanlandıran bir açıklamada bulundu.

Berger, "Yakın bir zamanda Schumi'den iyi haberler alacağımıza yönelik büyük umudum var. Eşi Corinna ve oğlu Mick'in bu zor dönemde verdikleri mücadele takdire değer" dedi.

'Geçen zaman iyileşmeyi güçleştiriyor'

​2013'ün sonunda geçirdiği kayak kazasının ardından komaya giren ve sonrasında bitkisel hayata girdiği tahmin edilen Schumacher'in iyileşmesinin ancak kısmi olabileceği belirtiliyor. Bu konuyla ilgili açıklamada bulunan başka bir eski F1 pilotu Philippe Streiff, aradan geçen zamanın iyileşmede önemli bir faktör olduğunu belirtti.



'Toplum önüne çıkacağına inanıyorum'

Streiff, "Nörolojik hasarların ardından umut hep vardır. Ancak üç yıldan fazla bir zaman geçti. O yüzden artık daha zor. %100 bir iyileşme muhtemelen olmayacak. Ancak yine de toplumun önüne, hayranlarının karşısına çıkacağına inanıyorum." dedi.