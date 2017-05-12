Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FIFA'da sular bir türlü durulmuyor. Son kriz, FIFA Etik Kurulu şefleri Hans-Joachim Eckert ve Cornel Borbely’nin ani şekilde görevlerinden alınmasıyla patlak verdi. 2 isim, görevden alınmadan önce yüzlerce FIFA görevlisinin yolsuzluk yaptığı yolundaki iddiaları soruşturuyordu. Bu nedenle soruşturma dosyalarının örtbas edilmesi için Eckert ve Borbely'nin görevlerinden alındığı iddiası ortaya atıldı.

Başkan Gianni Infantino suçlamalara tepkili. FIFA’nın kasıtlı haberlerle yıpratılmaya çalışıldığını öne süren Infantino; "En dip noktasında FIFA'nın başına geçtim. Yaşanan skandalların ardından kurumu yeniden inşa etmeye çalışıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm faaliyetlerimizi şeffaf şekilde yapacağız. Yalan haberlerle FIFA'nın yıpratılmasına izin vermeyeceğim. Çünkü artık değiştik" dedi.

Bununla birlikte FIFA'nın üzerindeki gölge hala kalkmış değil. Son seçimde Infantino'nun karşısına başkan adayı olarak çıkan Ürdün prensi Ali; "FIFA'da değişen hiçbir şey yok. Herkes kurumun şeffaf hale geldiğini söylüyor ama bunu henüz uygulamada kimse görebilmiş değil" diye konuştu.