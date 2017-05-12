Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spiegel'in çıkardığı Football Leaks kitabındaki belgelere göre Ronaldo'nun geçen yıl Atletico Madrid ile oynanan Şampiyonlar Ligi'nde gole çevirdiği ve kupayı getiren penaltı Zinedine Zidane'ın 2016-17 ve 2017-18 ücretlerinde 11.5 milyon Euro artış ve 1.5 milyon Euro prim getirdi



Zinedine Zidane, Ocak 2016'da Real Madrid'e teknik direktör olmuştu. Fransız teknik adam, o sezon Şampiyonlar Ligi'nde Real madrid'i şampiyonluğa taşıdı; bu sezon da hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de La Liga'da şampiyonluk iddiasını sürdürüyor.

Alman Spiegel Dergisi'nin yayınladığı Football Leaks kitabında yer alan belgelere göre, Zidane Ocak ayında Real Madrid ile anlaşma imzalarken 2016-17 ve 2017-18 sezonları için yıllık ücreti 5 milyon 781 bin 818 Euro olarak belirlendi. Ancak 2015-16 sezonunda Şampiyonlar Ligi kazanılırsa her iki sezon için de üzret iki katına çıkacaktı. Ayrıca sözleşmede her Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için 1 milyon 500 bin Euro bonus yazılıydı.

Dolayısıyla 2016'da penaltılara giden Şampiyonlar Ligi finalinde Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'e zaferi getiren son penaltısı Zinedine Zidane'a bonus olarak 1.5 milyon Euro getirmekle kalmadı. 2016-17 ve 2017-18 sezonlarının her biri için 5 milyon 781 bin 818 Euro artış da getirdi. Böylece o penaltı, Zidane'ın servetine toplam 13 milyon 63 bin Euro ekledi.