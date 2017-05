Türkiye Gazetesi

Formula 1’de 2017’nin beşinci yarışı olan İspanya Grand Prix’i heyecanı bugün (Cuma) başlıyor. Toplam 66 turdan oluşan, 307.104 km’lik yarışa Mercedes AMG Petronas, bir kez daha zafer için geliyor.

Barcelona Pisti’nde bugünkü antrenman turlarıyla başlayan hafta sonu büyük bir çekişmeye sahne olacak. Katalunya’da Son 3 sezonda iki kez duble yapan Mercedes AMG Petronas pilotları, bir kez daha aynı sonucu elde etmek için piste çıkacak. Kariyerinin ilk Formula 1 zaferine Rusya’da erişen Valtteri Bottas, galibiyet serisini 2’ye yükseltmek için mücadele edecek. Lewis Hamilton ise pilotlar sıralamasında zirveye yerleşmek için İspanya’da podyumun en üst basamağına çıkmaya çalışacak.

İspanya GP’i öncesinde Mercedes AMG Petronas topladığı 136 puanla markalar sıralamasında liderliği elinde tutarken, Hamilton, 73 puanla pilotlar sıralamasında ikinci, Bottas ise 63 puanla aynı sıralamada üçüncü basamakta yer alıyor.

Rusya’da zoru bir hafta sonu geçirdiklerini belirten Mercedes-Benz Motorsporları Başkanı Toto Wolff “Cuma günü performansımızda bir sıkıntı vardı. Ama mühendisler bu sorunu doğru kararlar vererek çözdü. Böylece cumartesi ve pazar iyi adımlar atabildik. Valtteri’den her gün, her yarışta daha da gelişmesini istiyorduk. Şu an bize bunu yapabildiğini gösteriyor. Mevcut durumla harika baş ediyor. Önce Bahreyn’de pole pozisyonunu kazandı. Ardından da Mercedes AMG Petronas için 4. yarışında Sochi’de istisnai performansını yeniden sergileyip birinci oldu. Lewis ise Rusya’da hem sıralama turlarında hem de yarışta zorlu anlar yaşadı. Dolayısıyla İspanya’ya kadar olan zamanımızı hatamızı anlamak, neden ona doğru aracı veremediğimizi anlamak için harcadık. İleriki yarışların hepsinde, onun ihtiyacı olan aracı kesinlikle Lewis’e sunmamız gerekiyor. Bu bizim ana konumuz. İspanya’ya gelecek olursak, sezon öncesi buradaki performanslarımız çok parlak değil. Eğer Cuma günü doğru ayarları bulabilirsek, kazanmak ve Ferrari ile mücadele etmek için de hazır olacağız. Son 3 sezondur böyle bir çekişmeye şahit olmamıştık. Kedi fare oyunu gibi. Detaylar şampiyonlukta belirleyici olacak. Ve bu mücadele sezon sonuna kadar sürecek” dedi.

İspanya Grand Prix’inin Türkiye saati ile ayrıntılı programı;

12 Mayıs 2017 Cuma;

• 11.00- 12.30 1. Antrenman Turu

• 15.00- 16.30 2. Antrenman Turu

13 Mayıs 2017 Cumartesi;

• 12:00- 13:00 3. Antrenman Turu

• 15:00- 16:00 Sıralama Turları

14 Nisan 2017 Pazar;

• 15:00 Rusya Grand Prix