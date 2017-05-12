Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kasımpaşa, Süper Lig’in 31. haftasında sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor’u 4-2 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, “Bugün zor bir maça çıktık. Maça istediğimiz gibi başladık. İlk 45 dakikada top rakipteyken iyi oynadık. İkinci yarı da doğru oynamamız gerekiyordu. Maçın kırılma anı penaltı ve kırmızı kart. Daha sonra 2. gol bulduk. Sonra bireysel hatadan 2 gol yedik. Bugün kazandık ama esas hedef Salı günü oynayacağımız Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçı. Bu süreçte 3 maç oynadık. Bu süreci kazanarak geçmek önemli. Salı günü ilk 45 dakikada oynadığımız oyunu oynamamız gerekiyor. Yarın sabahtan itibaren o maçı düşüneceğiz. Umuyorum oyuncularım bunu gerçekleştirir. Çok fazla rotasyon şansımız yok. Ligde kalan 3 maçta da maksimum puanları toplamak istiyorum. Ligi umarım 6. sırada bitiririz” diye konuştu.

ÇAYKUR RİZESPOR CEPHESİ

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Kasımpaşa maçında çok önemli bir 3 puan kaybettiklerini söyledi.

Çaykur Rizespor, Süper Lig’in 31. haftada deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa’ya 4-2 mağlup oldu. Mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, “Bizim açımızdan son derece önemli puan kaybı oldu. 3 final maçında da 10 kişi ile oynadık. Antalyaspor, Kayserispor maçlarında da 10 kişi ile maçı tamamladık. Yüzde yüz bir pozisyonumuz kaçtı sonrasında penaltı ve kırmızı kart oldu. Keşke sadece penaltı olsaydı. Oyunun 2-0’dan 2-2’ye gelmek kolay değil. Titi iyi vuruş yaptı. Oyun her iki tarafa da gidip geldi. Çok önemli 3 puan kaybettik. Ligin sonuna kadar devam ettirmek açısından önemliydi. Oyuncu arkadaşlarımız 10 kişi olmasın rağmen iyi mücadele etti” şeklinde konuştu.