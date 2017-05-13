Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başakşehir Gençlerbirliği maçı canlı anlatımı ile birlikteyiz. Süper Lig'in şampiyonluk yarışının içinde bulunan Başakşehir 31. haftada Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Başakşehir bu maçta 3 puanı alıp maç fazlasıyla da olsa liderliği Beşiktaş'tan alıp Beşiktaş maçını beklemenin peşinde. Gençlerbirliği ise bu zorlu deplasmanda puan veya puanlar almanın peşinde. Başakşehir Gençlerbirliği maçı canlı anlatımı turkiyegazetesi.com.tr adresinde olacak. Bu maçı canlı olarak takip etmek için sizler için hazırladığımız haberi yenilemeniz yeterlidir. İşte sizler için hazırladığımız Başakşehir Gençlerbirliği maçı ayrıntıları...

Medipol Başakşehir Gençlerbirliği maçı bu hafta zirve mücadelesi açısındanda heyecanlı bir karşılaşmaya sahne olacak. Geçtiğimiz hafta Antalyaspor'u son dakika da bulduğu golle yenen Başakşehir'de moraller yüksek. 40 Puan ile 8. sırada yer alan

Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Konyaspor ile aynı puanı paylaşıyor.

Medipol Başakşehir Gençlerbirliği maçı ne zaman saat kaçta?

Medipol Başakşehir Gençlerbirliği maçı Cumartesi günü saat 16:00'da başlayan Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

Gençlerbirliği'nde Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

Kırmızı-siyahlı ekip, İlhan Cavcav Tesisleri'nde 21 yaş altı takımıyla yaptığı antrenman maçını 3-1 kazandı. Teknik direktör Özat: "Serdar hiç beklemediğimiz bir sakatlık yaşadı. 2-3 hafta sürecek bir sakatlık olabilir"

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Gençlerbirliği'nde, hazırlıklar devam ediyor. İlhan Cavcav Tesisleri'nde 21 yaş altı ekibiyle antrenman maçı yapan A takım, karşılaşmayı 3-1 kazandı. Karşılaşmanın ilk yarısında Agon Mehmeti ve Uğur Çiftçi'nin golleriyle öne geçen A takım, Cengizhan Akgün'ün golüne engel olamadı. İlk yarı 2-1'lik skorla sona ererken, maçın son dakikalarında Bady'nin golüyle A takım, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, yaptığı açıklamada, antrenmanda sakatlanan Serdar Gürler'e acil şifalar dileyerek, "Serdar hiç beklemediğimiz bir sakatlık yaşadı. 2-3 hafta sürecek bir sakatlık olabilir. Umarım son haftaya yetişir." dedi.

Medipol Başakşehir'in hedefi 6 maç ve 2 kupa

Turuncu-lacivertli ekibin, ligde ve kupada alacağı sonuçlarla sezonu 2 şampiyonlukla tamamlama şansı bulunuyor - Süper Lig'de lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde bulunan Medipol Başakşehir, şampiyonluk için kalan 4 maçını kazanıp siyah-beyazlı ekibin puan yitirmesini bekleyecek. Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında iç sahada Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Medipol Başakşehir, ikinci maçta deplasmanda tur arayacak. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı Saral: "6 maçta 2 kupa hedefini gerçekleştirebiliriz"

Medipol Başakşehir, 2016-2017 futbol sezonunda Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk iddiasını sürdürüyor. Tarihinin en başarılı sezonunu geçiren turuncu-lacivertlilerin, kalan bölümde iki kulvarda çıkacağı maçlarda, kupaları müzesine götürme şansı bulunuyor.

Süper Lig'de lider Beşiktaş'ın derbide Fenerbahçe ile berabere kalmasıyla şampiyonluk şansı artan Medipol Başakşehir, ligde bitime 4 hafta kala 65 puanlı siyah-beyazlı ekibi 2 puan geriden takip ediyor. Şu anda önünde 4'ü lig, 1'i kupa olmak üzere 5 resmi maçı bulunan Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası yarı final turunun rövanşında Fenerbahçe'yi elediği takdirde finale yükselecek ve bir maç daha yapacak.

Puan farkı 7'den 2'ye düştü

Süper Lig'in 29. haftasına girilirken Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasında bulunan 7 puanlık fark, bitime 4 hafta kala 2'ye düştü. Medipol Başakşehir, ligin 29. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederek puan farkını 4'e indirdi. 30. haftada, Başakşehir maçın bitimine 1 dakika kala Antalyaspor'u 1-0 yenerken Beşiktaş derbide Fenerbahçe karşısında son dakika golüyle 1-1 berabere kaldı. Lider Beşiktaş'ın 1 puanla geride bıraktığı son iki haftada, Medipol Başakşehir hanesine 6 puan yazdırarak şampiyonluk iddiasını devam ettirdi.

İkili averajda Medipol Başakşehir üstün

Medipol Başakşehir, şampiyonluk hedefi için ligde kalan 4 maçını da kazanıp Beşiktaş'ın puan yitirmesini bekleyecek. Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı maçtan 1-1 beraberlikle ayrılan, sahasında ise 3-1 kazanan Medipol Başakşehir, olası puan eşitliğinde ikili averajda üstünlük sağlamış durumda. Türkiye Kupası'nda yarı finali geçmeye çalışacak.

Abdullah Avcı'nın ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda da şampiyonluk adayları arasında yer alıyor. Yarı finalin ilk maçında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda konuk ettiği Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan turuncu-lacivertliler, 17 Mayıs Çarşamba günü Kadıköy'deki rövanşta finali hedefliyor.

Saral: "2 kupa hedefini gerçekleştirebiliriz"

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı Mustafa Saral, tarihi bir sezon geçirdiklerini belirterek, "İki kulvarda da yolumuza devam ediyoruz. Bu bizim için büyük bir başarı. Ligde 4, Türkiye Kupası'nda da 2 maçla 2 kupayı kazanabiliriz. Biz takımımıza güveniyoruz." dedi. İki kulvarda da işi sonuna kadar getirdiklerini ifade eden Saral, bunun artık dönüşü olmadığının altını çizerek şöyle konuştu:

"Tarihimizin en iyi sezonunu geçiriyoruz. Bu sezonu mutlaka kupa ya da kupalarla kapatmak istiyoruz. İnşallah bu da bize nasıl olacak. 6 maçta 2 kupa hedefini gerçekleştirebiliriz."