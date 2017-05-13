Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Feyenoord, Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde (Eredivisie) 18 yıllık şampiyonluk hasretini bitirmeye çok yakın.Ligin 34. ve son haftasına en yakın takipçisi Ajax'ın bir puan önünde zirvede giren kırmızı-beyazlılar, şampiyonluğa bir galibiyet uzaklıkta bulunuyor.Rotterdam ekibi, yarın ağırlayacağı Heracles'i yenmesi halinde 18 yıl sonra şampiyonluk ipini göğüsleyecek.

Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Feyenoord, Heracles karşısında sahadan beraberlikle ayrılması durumunda şampiyonluk için Ajax'ın puan ya da puanlar kaybetmesini bekleyecek.Kırmızı-beyazlı ekip, Heracles'e mağlup olması halinde ise şampiyonluğa ulaşabilmek adına en büyük rakiplerinden Ajax'ın ligdeki son maçında yenilmesi gerekiyor.

PSV Eindhoven ve Ajax'ın üstünlüğüne son verecek

Feyenoord, şampiyonluğa ulaşması durumunda son 6 sezondur ligi domine eden en büyük rakipleri Ajax ile PSV Eindhoven'ın üstünlüğüne son verecek.Eredivisie'de son 2 sezonu PSV Eindhoven şampiyon olarak tamamlarken, ondan önceki 4 sezonda ise Ajax mutlu sona ulaştı.Ligi 33 kez zirvede tamamlayan Ajax, en fazla şampiyonluk yaşayan takım konumunda bulunuyor. Amsterdam ekibini 23 şampiyonlukla PSV Eindhoven ve 14 zaferle Feyenoord takip ediyor.

Feyenoord'da tanıdık isimler

Şampiyonluğa çok yaklaşan Feyenoord'un kadrosunda Türk futbolunun yakından tanıdığı 2 isim bulunuyor.Eski Fenerbahçeli Dirk Kuyt ile Türkiye 21 Yaş Altı Milli Takımı oyuncusu Bilal Başacıkoğlu, kırmızı-beyazlı takımda bu sezon sergiledikleri performansla dikkati çekti.Hollandalı futbolcu Kuyt, ligde görev aldığı 30 karşılaşmada 9 gol ve 6 asistlik performans ortaya koydu. Bilal Başacıkoğlu ise Eredivisie'de oynadığı 23 maçta takımına 6 asistlik katkı yaptı.