Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özbekistan’ın Karşi şehrinde düzenlenen ATP Challenger’a katılan Milli Tenisçi Cem İlkel, finale yükselme başarısı gösterdi. Finalde Belarus’lu Egor Gerasimov’la karşılaşan İlkel, setleri 6-3 ve 7-6 kaybetti ve turnuvayı ikinci olarak tamamladı. 75 bin Dolar para ödüllü organizasyonda finale çıkan 21 yaşındaki İlkel, TEB İzmir Cup’ın ardından kariyerindeki ikinci finalini oynadı.