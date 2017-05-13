Özbekistan’ın Karşi şehrinde düzenlenen ATP Challenger’a katılan Milli Tenisçi Cem İlkel, finale yükselme başarısı gösterdi. Finalde Belarus’lu Egor Gerasimov’la karşılaşan İlkel, setleri 6-3 ve 7-6 kaybetti ve turnuvayı ikinci olarak tamamladı. 75 bin Dolar para ödüllü organizasyonda finale çıkan 21 yaşındaki İlkel, TEB İzmir Cup’ın ardından kariyerindeki ikinci finalini oynadı.
Milli tenisci Cem İlkel, Özbekistan’da ikinci oldu
13.05.2017 - 14:16 | Son Güncelleme: 13.05.2017 - 14:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Tenisçi Cem İlkel, Özbekistan’ın Karşi şehrinde düzenlenen ATP Challenger’da final oynadı. Belaruslu Egor Gerasimov’a 6-3 ve 7-6 mağlup olan İlkel, turnuvayı 2. olarak tamamladı.
Etiketler : Milli tenisci Cem İlkel,Özbekistan,
473110 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/473110.aspx
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