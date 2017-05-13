Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Antalyaspor maçı canlı anlatımı ile birlikteyiz. Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor'u konuk ediyor. Son haftalarda yakaladığı çıkışla Şampiyonlar Ligi yarışına ortak olan Fenerbahçe Antalyaspor'dan 3 puan alarak bu hedefini sürdürmek istiyor. Antalyaspor ise bu zorlu Fenerbahçe deplasmanından puan veya puanlar almanın peşinde. Bu zorlu mücadeleyi turkiyegazetesi.com.tr adresinden takip edebilirsiniz. FB Antalya maçını takip etmek için sizler için hazırladığımız haberi güncellemeniz yeterlidir. İşte sizler için hazırladığımız Fenerbahçe Antalya maçı...

FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ BELLİ OLDU

Fenerbahçe: Volkan D. - Ozan - Kjaer - Neustadter - Hasan Ali - Mehmet - Salih - Lens - Alper - Sow - Emenike

Fenerbahçe-Antalyaspor maçı hangi kanalda saat kaçta?

Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve bugün saat 19.00'da başlayan mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor. Ayrıca maçın canlı turkiyegazetesi.com.tr'de.

Altı eksik

Fenerbahçe’de ikisi cezalı, dördü sakat olmak üzere altı futbolcu Antalyaspor’a karşı forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli takımda geçen hafta yapılan Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Josef de Souza ile Martin Skrtel, Antalyaspor maçında oynayamayacak.

Sakatlıkları bulunan Şener Özbayraklı ve Gregory van der Wiel’in yanı sıra sezonu kapatan Brezilyalı futbolcular Jose Fernandao ile Fabiano Ribeiro da yarınki karşılamada sahadaki yerlerini alamayacak.

Karavaiev formaya yakın

Fenerbahçe’nin devre arasında kadrosuna kattığı ancak çok fazla forma şansı bulamayan Ukraynalı futbolcu Oleksandr Karavaiev’in, Antalyaspor karşılaşmasında ilk 11’de oynaması bekleniyor. Ukraynalı futbolcu, Süper Lig’de son olarak 29 Ocak’ta yapılan Kayserispor maçında forma giyerken, sonraki 11 müsabakada süre alamadı.

7 resmi maçtır kaybetmiyor

Fenerbahçe, yaptığı son 7 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Resmi maçlardaki son yenilgisini 17 Mart’ta sahasında Atiker Konyaspor’a karşı alan sarı-lacivertliler, o karşılaşmadan sonra yaptığı 2’si derbi olmak üzere 5 Süper Lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası maçını kaybetmedi. Ligde Kardemir Karabükspor (1-0), Akhisar Belediyespor (3-1), Galatasaray (1-0) ve Çaykur Rizespor (2-1) maçlarını kazanan Fenerbahçe, Beşiktaş (1-1) ile berabere kaldı.

Türkiye Kupası’nda ise Kayserispor’u (3-0) mağlup eden sarı-lacivertli takım, Medipol Başakşehir (2-2) ile yenişemedi.

Maçtan notlar

Fenerbahçe, ligde Antalyaspor ile 42. kez karşı karşıya gelecek. 41 karşılaşmada Kanarya’nın 28 galibiyeti var. 7 maç berabere bitti, 6 karşılaşmada kazanan Antalya oldu.

Sarı-Lacivertliler, rakibi ile ligde yaptığı mücadelelerde fileleri toplam 77 defa havalandırdı. Antalyaspor ise buna 35 gol ile yanıt verebildi.

Antalyaspor, güçlü rakibine karşı ligde çıktığı son 2 karşılaşmada da sahadan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe en son 2015-16 sezonunun 3. haftasında Antalya’yı 2-1 yenebilmişti.

Kanarya, Kadıköy’de Antalyaspor’a karşı tarihindeki ilk ve tek yenilgiyi 29 Ekim 2012’de yaşadı. Kırmızı-Beyazlılar, sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı. Böylece Fenerbahçe’nin 47 maçlık iç saha yenilmezliği son buldu.

Kırmızı-Beyazlılar’ın tarihindeki tek Kadıköy galibiyetinde Mete Kalkavan düdük çalmıştı. Kalkavan, bu akşamki mücadelenin de hakemi...

Advocaat’ın öğrencileri, ligde çıktıkları son 8 mücadelede 6 galibiyet alırken, 1 kez berabere kalıp, 1 defa da sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Antalyaspor rakibine oranla daha formsuz. Rıza Çalımbay’ın ekibi ligde son 4 karşılaşmada Adana’yı yenerken, Gençlerbirliği ile berabere kaldı, Trabzon ve Başakşehir’e yenildi.

Fenerbahçe ile Antalyaspor 42. randevuda

Fenerbahçe ile Antalyaspor, Süper Lig’de 42. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 41 maçın 28’ini Fenerbahçe, 6’sını Antalyaspor kazandı, 7 karşılaşma da berabere sona erdi. Fenerbahçe’nin 77 golüne, Akdeniz temsilcisi 35 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Antalya’da yapılan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

İstanbul’daki maçlar

Fenerbahçe, Antalyaspor ile İstanbul’da yaptığı maçlarda rakibine sadece bir kez yenildi. İki takım, İstanbul’da ilk kez 1982-1983 sezonunda karşı karşıya gelirken, bu maç 1-1 sonuçlandı. Fenerbahçe, daha sonra İstanbul’da Antalyaspor

ile yaptığı 19 maçtan 18’ini kazanırken, sadece 2012-2013 sezonunda 3-1 mağlup

oldu. İstanbul’daki lig maçlarında Fenerbahçe 49 gol atarken, kalesinde 15 gördü.

Farklı skorlu galibiyetler

Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda deplasmanda 5-0’lık skorla aldı. Antalyaspor ise Fenerbahçe karşısında 2012-2013 sezonunda İstanbul’daki maçı 3-1, geçen sezon da evindeki karşılaşmayı 4-2 kazanarak rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini elde etti. Bu arada, 1984-1985 sezonunda Antalya’da yapılan maçı Fenerbahçe 4-3 kazanırken, bu skor, iki takım arasında geride kalan 41 lig maçı içinde en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.