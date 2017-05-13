Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adanaspor Trabzonspor maçı canlı anlatımı ile birlikteyiz. Süper Lig'in 2. yarısına fırtına gibi başlayan ve büyük bir çıkış yakalayan Trabzonspor 31. haftada Adanspor'a konuk oluyor. Avrupa biletini eline almak isteyen Trabzonspor bu mücadelede 3 puanın peşinde, öte yandan ligde kalması imkansız gözüken Adanaspor ise bu zorlu mücadeleden puan veya puanlar çıkarmanın hesabını yapıyor. Bu zorlu mücadeleyi canlı olarak takip etmek için sayfamızı yenilemeniz yeterlidir. İşte sizler için hazırladığımız Adanaspor TS maçı ayrıntıları...

İLK 11'LER:

Adanaspor muhtemel: Karacic, Digao, Ramos, Didi, Sami Can, Tevfik, Foguinho, Roni, Koman, Vinicius, Guaye

Trabzonspor: Onur, Mas, Durica, Medjani, Pereira, Onazi, Okay, N'Doye, Olcay, Yusuf Yazıcı, Rodallega

Adanaspor-Trabzonspor maçı hangi kanalda saat kaçta canlı yayınlanacak?

5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda bu akşam saat 19.00’da başlayan karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Mücadele beIN SPORTS 2'den canlı olarak ekranlara geliyor. Ayrıca maçın canlı anlatımı turkiyegazetesi.com.tr'de.

Karadeniz ekibinde kart cezalısı Uğur Demirok, forma giyemeyecek.

Deplasmanda yenilmiyor

Trabzonspor, Adanaspor deplasmanında dış sahadaki yenilmezlik serisini de sürdürmenin mücadelesini verecek. Ligde dış sahada 26, iç sahada ise 22 puan toplayarak 48 puanla 5. sırada yer alan bordo-mavililer, Avrupa kupasına katılma yolunda deplasman başarısına da güveniyor. Bordo-mavililer, son sırada yer alan rakibi Adanaspor’u yenerek, dış sahada yenilmezlik serisini 8’e çıkarmanın hesaplarını yapıyor. En son deplasman yenilgisini 146 gün önce ligin 15. haftasındaki Medipol Başakşehir maçında 1-0’lık sonuçla alan bordo-mavililer, son 7 dış saha maçında 6 galibiyet, 1 beraberlikle 19 puan toplamayı başardı.

Söz konusu maçlarda Bursaspor’u 2-1, Kasımpaşa, Osmanlıspor ve Çaykur Rizespor’u 1-0, Akhisar Belediyespor’u 3-1, Antalyaspor’u 3-0 mağlup eden Karadeniz ekibi, tek puan kaybını Atiker Konyaspor karşısında 1-1’lik sonuçla aldı.

Trabzonspor ile Adanaspor 38. randevuda

Trabzonspor ile Adanaspor, yarın Adana’da yapacakları maçla ligde 38. kez karşı karşıya gelecek. Bugüne dek iki takım arasında yapılan 37 karşılaşmada, bordo-mavili takımın galibiyetlerde 24-5 üstünlüğü bulunurken, 8 maçta ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 62 gol atarken, kalesinde 23 gol gördü.

Adana'da oynanan maçlar

Adana’da oynanan 18 maçın 10’unda Trabzonspor, 4’ünde ev sahibi takım galip geldi. 4 maçta ise taraflar berabere kaldı. Bordo-mavililer, Adana’da oynadığı son 11 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. Karadeniz ekibi, en son 1980-81 sezonunda rakibine deplasmanda 1-0 mağlup olmuştu. İki takım arasındaki maçlarda en farklı galibiyeti 2000-2001 sezonunda Trabzonspor, 7-1’lik sonuçla elde etmişti.

​En son 1981’de...

Bu tabloyla Avrupa yarışının içinde kalan Trabzonspor’un Adanaspor’a karşı karnesi de çok pozitif. Bordo-Mavililer, ligde Adanaspor ile deplasmanda oynadığı son 11 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Son olarak 8 Mart 1981’de Adana’da oynanan karşılaşmayı 1-0 kaybeden Fırtına, o tarihten sonraki 11 maçta 10 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Trabzonspor, Adanaspor ile lig ve kupada oynadığı son 9 maçta 8 galibiyet alırken 1 maç berabere sonuçlandı. Avrupa takipçisi, Adanaspor’a en son 28 Ocak 2000 tarihinde Hüseyin Avni Aker Stadı’nda oynanan lig karşılaşmasında 1-0 mağlup olmuştu.

5 futbolcu sınırda

Deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor’da 5 futbolcu sarı kart cezası sınırında yer alıyor. Bordo-Mavili takımda 3’er sarı kartı bulunan Mustafa, Aytaç, Onazi, Bero ile Rodallega, bugün oynanacak karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve ligin 32’inci haftasındaki Medipol Başakşehir maçında görev yapamayacak.