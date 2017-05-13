Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CONMEBOL, Penarol ile Palmeiras arasında oynanan Libertadores Kupası maçında Penarollu Matias Mier'e yumruk adan Melo'ya 6 maç men cezası verdi.

27 Nisan'da oynanan maçtaki vukuatı nedeniyle CONMEBOL'un cezalandırdığı 33 yaşındaki oyuncu ayrıca 10 bin Dolar para cezası ödeyecek.

Palmeiras, Libertadores Kupası'nda yoluna devam ederse, Melo en erken yarı finalde forma giyebilecek.

Uruguay basını Penarol'lu Lucas Hernandez, Nahitan Nandez ve Matias Mier'e de 5'er maç men ve 10'ar bin Dolar para cezası verildiğini yazdı.