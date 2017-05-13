Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasınsa Bursaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta ilk 11 netleşiyor.

Siyah beyazlılarda tedavileri tamamlanan ve takımla çalışmalara başlayan Atiba ve Tolgay, bu kritik mücadelede görev yapabilecek. Teknik direktör Şenol Güneş, iki oyuncusuna da 11'de şans vermeyi planlıyor.

Cezalı Talisca'nın yokluğunda orta saha kurgusunu Atiba-Tolgay ve Oğuzhan'dan oluşturmayı düşünen Güneş, hücum hattında Quaresma-Babel ve Aboubakar'ı sahaya sürecek.

Cezasını tamamlayan Tosic, formasına yeniden kavuşuyor. Siyah-beyazlıların Bursaspor karşısında Marcelo-Tosic stoper ikilisi ile maça başlaması bekleniyor.