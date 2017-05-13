Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da Gaziantepspor maçı öncesi sakatlık sıkıntısı yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, zorlu maça 6 sakat ve 1 cezalı oyuncudan yoksun çıkacak.

Galatasaray'da son antrenmanda sağ üst arka adelesinde çekme ve ağrı hisseden Hakan Balta'nın çekilen MR'ında birinci derece zorlanma tespit edildi. Hakan, maç kadrosuna alınmadı. Ayak bileği dış yan bağlarında gerilme olan Yasin, aşil tendonunda gerilme olan Carole, hafif sakatlıkları bulunan Chedjou ve Cavanda, uzun süredir sakatlığından dolayı takımdaki yerini alamayan Serdar da kafilede yer almadı.

Sarı-kırmızılı ekipte Kasımpaşa maçında kırmızı kart gören Tolga da Gaziantespor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Teknik direktör Tudor'un sahaya kalede Muslera, defansta Sabri, Semih, Ahmet ve Linnes, orta sahada Rodrigues, Selçuk, Josue veya De Jong, Bruma, Sneijder; forvette ise Podolski ilk 11 ile çıkması bekleniyor.

Galatasaray'ın Gaziantepspor maçı kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Wesley Sneijder, Lukas Podolski, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş, Cenk Gönen, Bruma, Semih Kaya, Koray Günter, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Sabri Sarıoğlu, Birhan Vatansever.