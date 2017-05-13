Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son 2 haftaya girilen TFF 1. Lig'de 33. hafta maçlarının hepsi pazar saat 17.00'de başlayacak. Sezon sonunda ilk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği, bunları takip eden 4 ekibin play-off'ta yer alacağı, son 3 sıradakilerin ise küme düşeceği 1. Lig'de, 33. hafta büyük heyecana sahne olacak.

Tüm karşılaşmaların saat 17.00'de başlayacağı ligde ilk 2 sırada yer alan Evkur Yeni Malatyaspor ve Sivasspor, rakiplerini yendiği takdirde son hafta öncesinde Süper Lig'e yükselmeyi garantileyecek. Evkur Yeni Malatyaspor'un Boluspor'u konuk edeceği 33. haftada, Sivasspor ise Adana Demirspor deplasmanında puan arayacak.

Play-off heyecanının da devam ettiği ligde Süper Lig'e doğrudan yükselmek için mücadele veren Evkur Yeni Malatyaspor, Sivasspor veya Eskişehirspor'dan birinin yanı sıra puan cetvelinde 4, 5 ve 6. sırada yer alacak 3 takım play-off'ta mücadele edecek. Bu 3 sıra için Giresunspor, Boluspor, Göztepe, Ümraniyespor ve Altınordu son 2 haftaya play-off iddiasıyla girdi.

DÜŞME HATTI

Mersin İdmanyurdu'nun veda ettiği TFF 1. Lig'de düşecek diğer 2 takım da son 2 haftada belirlenecek.

Bandırmaspor ve Büyükşehir Gaziantepspor'un düşme hattında bulunduğu ligde Manisaspor-Şanlıurfaspor karşılaşması alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren iki takımın mücadelesine sahne olacak.

MAÇ PROGRAMI



TFF 1. Lig'de 33. hafta maçlarının programı şöyle:

Elazığspor-Balıkesirspor (Elazığ Atatürk)

Evkur Yeni Malatyaspor-Boluspor (Malatya İnönü)

Manisaspor-Şanlıurfaspor (Manisa 19 Mayıs)

Adana Demirspor-Sivasspor (5 Ocak Fatih Terim)

Bandırmaspor-Mersin İdmanyurdu (Bandırma 17 Eylül)

Ümraniyespor-Altınordu (Ümraniye Belediye)

Giresunspor-Denizlispor (Giresun Atatürk)

Göztepe-Samsunspor (Bornova)

Eskişehirspor-Büyükşehir Gaziantepspor (Yeni Eskişehir)