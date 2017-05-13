Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto süper Lig’in 31. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Medipol Başakşehir’e 2-1’lik skorla mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Özat, "Başakşehir kazandı ve kazanan her zaman haklıdır. Birinci golden sonra 2’nciyi bulsaydık oyun daha farklı yerlere giderdi. Kendi sahasında 3 büyük yenmiş bir takım vardı karşımızda. İlk golü şanssız yedik. Kalecimizin hatası vardı galiba. Başakşehir’i kutlarım. Oyuncularıma da verdiği özveriden dolayı teşekkür ederim" açıklamasını yaptı.