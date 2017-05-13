Almanya'da şampiyon Bayern Münih, 84. dakikasına 4-2 geride girdiği maçta en yakın takipçisi 2. RB Leipzig'i deplasmanda 5-4 mağlup etti.
Leipzig, henüz 2. dakikada Marcel Sabitzer'le 1-0 öne geçti. 17. dakikada Robert Lewandowski penaltıdan skoruf eşitledi: 1-1.
29. dakikada Timo Werner'in golüyle ev sahibi 2-1 öne geçti ve takımlar soyunma odasına bu skorla gitti.
Leipzig, ilk yarıda olduğu gibi 2. yarıya da golle başladı. Yussuf Poulsen'in 47. dakikada golüyle Leipzig farkı 2'ye çıkardı: 3-1.
60'da Thiago Alcantara'nın golü geldi ve Bayern tekrar farkı 1'e indirdi. 65'te Timo Werner'in sayısıyla skor 4-2 olurken, 84'te Lewandowski'nin golü geldi:4-3.
Dakikalar 90'ı gösterirken, David Alaba'nın golü geldi ve maça eşitlik geldi: 4-4.
90+4'te ise sahneye Arjen Robben çıktı. Hollandalının golüyle Bayern maçtan 5-4 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından şampiyon Bayern Münih puanını 79 yaptı. Leipzig ise 66 puanda kaldı.
3. LÜK İÇİN KIYASIYA YARIŞ
Lig 3.'lüğü ve Şampiyonlar Ligi'ne direk katılabilmek için Borussia Dortmund'la çekişen Hoffenheim ise Werder Bremen'i deplasmanda 5-3 yendi. Dortmund'un Augsburg'la deplasmanda 1-1 berabere kaldığı haftada iki takımın da puanı 61 oldu. Dortmund averajla 3. sırada bulunurken, Bundesliga'da Şampiyonlar ligi'ne direk katılacak son takım 34. hafta belli olacak. Borussia Dortmund haftaya Werder Bremen'i konuk edecek. Hoffenheim ise Augsburg'la sahasında kozlarını paylaşacak.
INGOLSTADT KÜME DÜŞTÜ
Bu arada Freigburg ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Ingolstad, Darmstadt'ın ardından küme düşen 2. takım oldu.
Almanya'da günün maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Augsburg 1 - 1 Borussia Dortmund
Darmstadt 98 0 - 2 Hertha Berlin
Freiburg 1 - 1 Ingolstadt
B. Leverkusen 2 - 2 Köln
Mainz 05 4 - 2 Eintracht Frankfurt
RB Leipzig 4 - 5 Bayern Münih
Schalke 04 1 - 1 Hamburg
Werder Bremen 3 - 5 Hoffenheim