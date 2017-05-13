Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya'da şampiyon Bayern Münih, 84. dakikasına 4-2 geride girdiği maçta en yakın takipçisi 2. RB Leipzig'i deplasmanda 5-4 mağlup etti.

Leipzig, henüz 2. dakikada Marcel Sabitzer'le 1-0 öne geçti. 17. dakikada Robert Lewandowski penaltıdan skoruf eşitledi: 1-1.

29. dakikada Timo Werner'in golüyle ev sahibi 2-1 öne geçti ve takımlar soyunma odasına bu skorla gitti.

Leipzig, ilk yarıda olduğu gibi 2. yarıya da golle başladı. Yussuf Poulsen'in 47. dakikada golüyle Leipzig farkı 2'ye çıkardı: 3-1.

60'da Thiago Alcantara'nın golü geldi ve Bayern tekrar farkı 1'e indirdi. 65'te Timo Werner'in sayısıyla skor 4-2 olurken, 84'te Lewandowski'nin golü geldi:4-3.

Dakikalar 90'ı gösterirken, David Alaba'nın golü geldi ve maça eşitlik geldi: 4-4.

90+4'te ise sahneye Arjen Robben çıktı. Hollandalının golüyle Bayern maçtan 5-4 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından şampiyon Bayern Münih puanını 79 yaptı. Leipzig ise 66 puanda kaldı.

3. LÜK İÇİN KIYASIYA YARIŞ

Lig 3.'lüğü ve Şampiyonlar Ligi'ne direk katılabilmek için Borussia Dortmund'la çekişen Hoffenheim ise Werder Bremen'i deplasmanda 5-3 yendi. Dortmund'un Augsburg'la deplasmanda 1-1 berabere kaldığı haftada iki takımın da puanı 61 oldu. Dortmund averajla 3. sırada bulunurken, Bundesliga'da Şampiyonlar ligi'ne direk katılacak son takım 34. hafta belli olacak. Borussia Dortmund haftaya Werder Bremen'i konuk edecek. Hoffenheim ise Augsburg'la sahasında kozlarını paylaşacak.

INGOLSTADT KÜME DÜŞTÜ

Bu arada Freigburg ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Ingolstad, Darmstadt'ın ardından küme düşen 2. takım oldu.

Almanya'da günün maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Augsburg 1 - 1 Borussia Dortmund

Darmstadt 98 0 - 2 Hertha Berlin

Freiburg 1 - 1 Ingolstadt

B. Leverkusen 2 - 2 Köln

Mainz 05 4 - 2 Eintracht Frankfurt

RB Leipzig 4 - 5 Bayern Münih

Schalke 04 1 - 1 Hamburg

Werder Bremen 3 - 5 Hoffenheim