Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Atletico Madrid yeni stadına taşınmak için gün sayıyor. Atletico'nun ezeli rakipleri Barcelona ve Real Madrid'i kıskandıracak stadı Wanda Metropolitano'nun yapımında sona gelindi.

2 Ekim 1966 tarihinden bu yana maçlarını Vicente Calderon Stadı'nda oynayan Atletico Madrid, bu sezon sonunda yeni evine taşınacak.

FİYATI 220 MİLYON EURO

220 milyon Euro'ya mal edilen yeni stat 68 bin koltuk kapasiteli olacak. Çatı montajı tamamlanma aşamasına gelen stadyumda kısa süre kısa süre içinde koltukların takılmasına başlanacak.

Atletico Madrid Kulübü, stat gelirini iki katına çıkarma hedefiyle yeni stadında VIP tribünlerine ağırlık verdi.

EĞLENCE MERKEZLERİ DE BULUNACAK

365 gün aktif kalacak statta restoranlar, konser salonları ve eğlence merkezleri bulunacak.

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone de stat inşaatını zaman zaman yakından inceliyor.