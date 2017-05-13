Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçın 41. dakikasında rakibine faul yapan Alper Potuk yerine Hasan Ali'ye sarı kart gösteren Kalkavan, yanlışından çabuk döndü. Yardımcı hakemlerinin uyarısıyla Hasan Ali'ye gösterdiği kartı geri alan Mete Kalkavan, faulü yapan Alper'e sarı kartını çıkardı.

Öte yandan maçın hemen başında formasında sıkıntı oluşan Moussa Sow bir süre saha kenarına geldi. Sarı-lacivertlilerin malzemecisi Sow'un yedek formasını soyunma odasından getirene kadar Fenerbahçe yaklaşık 2 dakika maça 10 kişi devam etti.

VOLKAN ŞEN SAKATLANDI

Karşılaşmanın son dakikasında Fenerbahçeli Volkan Şen sakatlandı.

Bir pozisyonda aldığı darbeyle omzunun üzerine düşen Volkan'ın tedavisi saha dışında yapıldı. Volkan son 1 dakikayı oynayamazken, sahadan acı içinde sol omzunu tutarak ayrıldı.