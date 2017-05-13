Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Antalyaspor'a 1-0 yenilen Fenerbahçe bu sezon Kadıköy'de yaptığı puan kayıplarıyla son yıllardaki en kötü iç saha performansını sergiliyor.

16 MAÇTA 19 PUAN KAYBETTİ

Ülker Arena'da 16 lig maçına çıkan sarı lacivertliler, söz konusu maçlarda 19 puan kaybetti. Ligin alt sırasında yer alan Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor ve Adanaspor gibi takımlarla iç sahada berabere kalan Dick Advocaat’ın öğrencileri, 16 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Fenerbahçe geçtiğimiz sezon Kadıköy'deki 17 lig maçında yenilgi yüzü görmemiş ve sadece 3 karşılaşmada berabere kalmıştı.

Sarı lacivertliler 2000 yılından sonraki en kötü iç saha performansını 2002-2003 sezonunda göstermişti. Sezonu 6. sırada tamamlayan Fenerbahçe, Kadıköy'de oynadığı 17 lig maçında 16 puan kaybetmişti.