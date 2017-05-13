Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugün ortada bir Fenerbahçe yoktu. Ortada bir takım yoktu. Antalyaspor bizden daha iyiydi. Antalyaspor 4 tane pozisyon buldu. 4 oyuncumuz eksikse bu bizim için çok büyük problem haline geliyor. Bunu bir kez daha gördük. Herkesin fit olması lazım ki; iyi skorlar alalım. Böyle olmazsa yeterince iyi değiliz.

Bazı oyuncuları yedek bıraktın olmadı, neden reaksiyon göstermediler?" sorusuna ise Advocaat, "Soruyu sordun yanıtını da verdin. Bu kadronun da biraz problemi bu. Kişisel problemlere girmek istemiiyorum. Sezon sonuna kadar yolumuza odevam etmemiz gerekiyor. Kupada mücadelemezi devam ediyor. Gelecek sezon için yapılması gereken çok şey var." yanıtını verdi.

"Gelecek sezon yapılması gerekenler neler?" sorusu da yöneltilen Dick Advocaat, "Yönetimle bu konuyu fazla sayıda konuştuk. Yönetimimiz neye ihtiyacımız oludğunu biliyor. Gitmesi gereken oyuncuları da biliyor. Gitmesi gereken oyuncuların bilinmesi de önemli. Bu kulüp için oynamak istemeyenlerin veya kendi futbollarını oynamayanların da gitmesi gerek. Onlara güle güle demek zorundasınız. Mesele, sadece aldıkları para değil. Bu kulüp için oynamaktan gurur duymalılar." ifadelerini kullandı.

Takımın başında kalsaydın kaça transfer isltedin sorusuna ise Hollandalı çalıştırıcı, "Bunu söylememem doğru olur; ama yönetim bunun yanıtın biliyor." demekle yetindi.