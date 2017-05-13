Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 31. haftasında, sahasında geriye düştüğü karşılaşmada Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan Medipol Başakşehir, resmi Twitter hesabından Beşiktaş'a göndermede bulundu.

İstanbul ekibi, ligde pazartesi günü Bursaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan siyah-beyazlıların resmi Twitter hesabını etiketleyerek "Haydi Beşiktaş yapabilirsin" mesajını paylaştı.

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Medipol Başakşehir Kulübü, Twitter'da daha önce ligdeki rakiplerine birçok kez göndermede bulunmuş, Avrupa Kupaları'nda ise temsilcilerimize başarılar dilemişti.



