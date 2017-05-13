Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Fenerbahçe’nin Antalyaspor ile karşılaştığı mücadelede Volkan Şen son dakikalarda omzundan sakatlandı. Chico’nun müdahalesiyle yere düşen tecrübeli oyuncunun omuz ekleminde zorlanma olduğu tespit edildi. Tecrübeli oyuncunun yarın çekilecek MR’ı sonrası durumu netlik kazanacak
Volkan Şen’in MR’ı çekilecek
13.05.2017 - 23:38 | Son Güncelleme: 13.05.2017 - 23:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalyaspor maçının 90+4. dakikasında Chico’nun müdahalesiyle omuzundan sakatlanan Volkan Şen’in omuz ekleminde zorlanma olduğu tespit edildi.
Etiketler : volkan şen,antalyaspor,fenerbahçe,
473229 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/473229.aspx
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