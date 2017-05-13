Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin Hollandalı Teknik Direktörü Dick Advocaat, 1-0 mağlup oldukları Antalyaspor karşılaşmasının ardından basın toplantısında soruları yanıtladı. Takımın oynadığı futbolla ilgili olarak memnun olmadığını söyleyen Advocaat, takımdan gitmesi gereken ya da kalması gerekin oyuncularla ilgili, "Bu konuda konuşmak istemiyorum. Bu konuyla ilgili konuşursam isim vermem gerekecek. Bu konuşmaları yönetimle yapacağım. Onlar benim bu takımla ilgili düşüncelerimizi biliyorlar. Düzenli oynayan takımdan 4 isim eksik olduğu zaman bu takım oynayamıyor. Bu açık ve net şekilde ortada" ifadelerini kullandı.

"TERİM'İ ARAYIP ONA SORUN"

Advocaat, Volkan Demirel'in yükselen performansına karşın milli takıma alınmaması ve dünyada Volkan Demirel gibi örneklerin olmasına karşın milli takıma alındığıyla ilgili olarak sorulan bir soruya, "Ben de milli takım hocalığı yaptım ve o dönemlerde bu tarz konularla ilgili fikirler belirtildiğinde sorunlar yaşadım. Ben Fatih Terim değilim. Bu konu benim sorunum değil, ben bu konuda yorum yapamam. Bana böyle sorular sormayın, Fatih Terim'i arayıp ona sorun. Cevabı o verebilir, ben veremem" diye konuştu.

"BEN NASIL BAŞARILI OLDUĞUMU SÖYLEYEBİLİRİM"

Hakkında çıkan "Fenerbahçe'de başarılı olduğum için beni milli takıma aldılar" haberleriyle ilgili olarak konuşan Fenerbahçe'nin Hollandalı çalıştırıcısı, "Ben böyle bir şey söylemedim. Türkiye'de asla hiçbir medya kuruluşuyla konuşmadım. Kendimi başarılı olarak gördüğümü henüz söylememem. 3. sıra benim sıram değildir. Hala kupayı kazanabiliriz. Uzun bir sezon oldu bizim için. Kupayı alamazsak o zaman başarısızımdır. Ama benim Hollanda Milli Takımı'nın hocası olmamın sebebi Fenerbahçe değildir. Çünkü ben 2 kez Hollanda Milli Takımı'nın hocalığını yaptım. Fenerbahçe'deki performansımla Hollanda Milli Takımı'na gittiğimle ilgili olarak kime konuşmuşum. Hepsi yalancı. Ben hiçbir zaman böyle bir şey söylemedim. Biz şu anda 3.'yüz ve kupayı kazanmamışız. Ben şu anda nasıl başarılı olduğumu söyleyebilirim" dedi.

Hollanda Milli Takımı'yla ilgili olarak da konuşmayacağını söyleyen Advocaat, bu sorunun ardından basın toplantısının bitme uyarısına karşın soru almaya devam etti ve toplantıyı sürdürdü. Hollandalı hoca, basın mensuplarına söz verirken, "Kötü oynadığınızda cevapları vermeniz lazım" ifadelerini kullandı.

"HOLLANDA'DA SCOUT EKİPLERİ VAR, TÜRKİYE'DE İSE MENAJERLER"

Ajax'ın genç oyuncularla yakaladığı başarıyla ilgili olarak konuşan Advocaat, Fenerbahçe'nin transfer politikasıyla ilgili olarak adil olması gerektiğini ifade ederek, "Doğru ve ünlü oyuncuları getirme konusunda başarılı oldular. İnsanların beklentilerini yerine getirmiş. Bazı oyuncuların Fenerbahçe gibi üst düzey bir takımda olmak için kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Fenerbahçe'nin de bu konuda net olması gerekiyor. 'Sen yeterince iyi değilsin ve gitmen gerekiyor' demesi lazım. Hollanda'daki birçok takımın çok büyük scout sistemi var. Türkiye'deki üst düzey kulüplerle, Hollanda'daki üst düzey kulüpler arasında fark var. Hollanda'da 8 yaşındayken, 9 yaşındayken genç yetenekleri buluyorlar. Danimarka'ya veya başka ülkelere giderek farklı oyuncuları 17, 18 yaşında buluyorlar. Kluivert'ın oğlu şu anda 18 yaşında. Feyenoord'da da Ajax gibi bir sistem var. Türkiye'de ise menajerlerle çalışıyorlar" dedi.

"FENERBAHÇE'NİN DOĞRU SEVİYEDEKİ OYUNCULARA İHTİYACI VAR"

Fenerbahçe Yönetimi'ne sunacağı raporla ilgili olarak açıklama yapan Dick Advocaat, "Her gün Hasan Çetinkaya'yla, başkanla ve yönetimle görüşüp fikir paylaşımını yapıyoruz. Onlar neyin gerektiğini çok iyi biliyorlar. Kadrodaki temizliği yapmak adına zor bir çalışma olacaktır. 8, 9 aydır Fenerbahçe'deyim. Bu konuyla ilgili bir şeyler söyleyebilirim. Fenerbahçe çok çok büyük bir kulüp. Yönetimin de bunu fark etmesi gerektiğini düşünüyorum. Doğru seviyedeki oyunculara ihtiyaç var. 'Belki'ler olmamalı, kendilerini ispatlayan oyuncular olmalı. Bizde şu anda çok fazla 'belki' var" diyerek sözlerini tamamladı.