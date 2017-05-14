Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Antalyaspor'a 1-0 kaybederken yayıncı kuruluşta maç sonu yayınlanan Maraton programında bomba bir iddia ortaya atıldı.

Programın moderatörü Şansal Büyüka, maçın kritiğinin yapıldığı sırada daha önceden takımın ruhu olan oyunculardan Tuncay Şanlı örnek verildiği anda, "Tuncay Şanlı demişken, Aykut Kocaman'ın yardımcısı olduğuna dair çok ciddi duyumlar aldım" dedi ve adeta Fenerbahçeliler için çok önemli bir iddiada bulundu.

Sezon sonu Hollandalı teknik adam Dick Advocaat'la yolları ayıracak olan Fenerbahçe'de takımın başına Aykut Kocaman'ın geçmesine adeta kesin gözüyle bakılıyor.