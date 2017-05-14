Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Jeremain Lens, maç sonu yaptığı açıklamada son haftalardaki performans düşüklüğünü onayladı. Dün 68'de yerini Volkan Şen'e bırakan Lens, "Sanki Fenerbahçe'nin bir tatil günü gibiydi bu maç. Ben her maçta elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Sezon içinde bazı anlar olur ki bazen çok iyi oynarsınız bazen de istediğiniz performansa ulaşamazsınız. İnişler çıkışlar olur. Son haftalarda sezonun başındaki gibi oynayamıyorum. Ben de bir futbolcuyum, bir robot değilim. En iyi performansımı göstermeye çalışıyorum. Mağlup olduk, evet üzüleceğiz ama önümüzde bir kupa maçı var" dedi.