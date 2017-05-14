Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir zamanlar Kadıköy’e çıktıklarında rakip oyuncuların dizleri titrerdi. 50 bin taraftar yeri göğü inletirken bu stattan bir puan bile çıkarmak rakip takımlar için büyük başarıydı. F.Bahçe taraftarları sahada rakibi ezen takımının zaferleriyle kendinden geçer, büyük coşku yaşardı. Fenerium’da satış patlamaları gerçekleşir, Sarı Kanarya 47 maça varan yenilmezlik serileri yapardı. F.Bahçe gerçekten gönül verenlerini üzdükçe üzmeye devam ediyor. Öyle ki taraftar basketbola kayarken Kadıköy’ü artık es geçiyor. Kombineleri olan taraftarlar bile maçlara gelmiyor. Dün de tribünler de sadece 8 bin sarı-lacivertli taraftar yer aldı. Nereden nereye geldi F.Bahçe. Cezalı olduğu maçta stadı 51 bin kadın taraftar doldururdu, dünya rekoru kırılırdı oysa.



Dev bir çöküş

F.Bahçe bu sezon iç sahada Bursaspor ve Konya’dan sonra 3. maçını dün Antalya’ya kaybetti. Sarı Kanarya son üç yılda içeride sadece 1 maçta yenilmişti, o da İsmail Kartal dönemindeydi. Ersun Yanal ve Pereira döneminde iç sahada hiç lig maçı kaybetmemişti. Bu sezon 5 maçta da berabere kalan Advocaat’ın ekibi böylece 19 puan kaybetti ve Süper Lig’de şampiyonluk yarışına haftalar önce havlu attı. Dünkü Başakşehir’in galibiyeti ve pazartesi günü Beşiktaş’ın kazanması düşünülürse artık Şampiyonlar Ligi hayali de tükendi gibi sarı-lacivertlilerin. İç sahada yüzde 50’lik galibiyet oranıyla farklı bir şey beklenemezdi zaten.



Düşeceğimizi bekliyorlardı

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Futbolcularım gerçekten deplasmanda nasıl oynanacaksa öyle oynadılar. Takımımı kutluyorum. Göreve geldiğimizde 2 puanımız vardı. Herkes takım ne zaman düşecek, diye beklerken Avrupa hedefi konuşulmaya başlandı” diye konuştu.



Emenike nihayet on birde

F.Bahçe Teknik Direktörü Dirk Advocaat kupada oynayacağı Başakşehirspor maçını düşünerek Van Persie’yi bu maçta daha fit olması için dinlendirdi. Tecrübeli teknik adam, forvette tercihini Emenike’den yana kullandı. Nijeryalı golcü 22 hafta sonra ligde ilk 11’de kendine yer bulsa da etkisizdi.



Gignac Fener’i beğendi

Adı Fenerbahçe’yle anılan Gignac’ın sosyal medyada yaptığı bir hareket, taraftarın “Acaba?” sorusunu sormasına sebep oldu. Meksika’nın Tigres takımında oynayan yıldız futbolcu, Fenerbahçe’nin resmi hesabını Twitter’da takibe aldı. Bu durum sosyal medyada büyük heyecana sebep oldu.