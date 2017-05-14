Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Jeremain Lens, Antalyaspor mağlubiyeti sonrası, ‘’Herkesin durumumuzu gördüğünü düşünüyorum. Sanki bir tatil günü gibiydi bu maç. Ufak şanslar bulduk ama kesinlikle bizim için iyi bir maç değildi” derken, “Ben bir robot değilim. Her maçta iyi oynamaya gayret gösteriyorum. Bütün maçlarda çok iyi oynayabilmem mümkün değil. Bazı maçlarda iyi, bazı maçlarda da kötü oynayabilirim. Ben de diğer futbolcu arkadaşlarım gibi sadece bir futbolcuyum. Son haftalarda iyi bir performans gösteremediğimin farkındayım. Kupa hedefimiz var, o maçlarda iyi bir performans göstermeye çalışacağım” ifadelerini kullandı.