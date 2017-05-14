Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M.EMİN ULUÇ - Eğri oturup doğru konuşalım. Ağıza bal çalan istisnaları bir kenara koyarsak, sezon başından beri kötü futbol oynuyor Fenerbahçe. Son haftalarda alınan galibiyetler de bu gerçeği değiştirmiyor. Galatasaray ve Rize galibiyetleri, hele ki Beşiktaş beraberliği... Güneşi balçıkla sıvama çabası Antalya’nın Kadıköy’e taşıdığı Akdeniz ateşi karşısında son buldu. Kadıköy’deki tek galibiyetini Fenerbahçe’nin 47 maçlık yenilmezlik serisine nokta koyarak alan Antalya için bu sezon fazlasıyla hüsrana sahne olan Saracoğlu’da ikinci zaferini yaşamak imkansız değildi. Bu arzuyla sahaya çıkan konuk ekip için direnci düşük ev sahibine kafa tutmak zor olmadı. İlk yarı tadı tuzu olmayan mücadelenin tek heyecanlandıran pozisyonu 7. dakikada Sandro’nun şık kafa vuruşu ve Volkan Demirel’in mükemmel kurtarışıydı.



Fener buraya KADAH!!!

İkinci yarı ise kelimenin tam anlamıyla golle başladı. Sol kanattan gelişen Antalyaspor atağında El Kabir’in pasını Deniz Kadah ağlarla buluşturdu: 1-0. Golden sonra da bastıran taraf konuk ekipti. 54’te El Kabir’in sert şutunu Volkan ayağıyla çıkardı. 62’de Eto’o’nun defansın arkasına yolladığı akıl dolu pasta Charles, Volkan Demirel’le karşı karşıya kaldı. Ancak zoru başarıp tecrübeli kaleciye takıldı. Bu pozisyonun devamında Fenerbahçe beraberliğe çok yaklaştı ama bu sefer de Ferhat kalesinde devleşti. Alper’in yakın mesafeden vuruşunda topu çizgi üzerinden ayağıyla uzaklaştırdı. Eto’o önderliğindeki Antalyaspor, Kadıköy’de oyunu domine ederken tel tel dökülen Fenerbahçeli oyuncuları toparlamaya ne skor ne de tribünlerin tepkisi yetti. Fenerbahçe bu sezon evindeki 16. maçta 8. kez puan kaybetti.



Fenerbahçe maçın ilk yarısında hiç isabetli şut atamadı. Sarı-lacivertlier 2014/15 sezonunda 2, 2015/16 sezonunda 1, bu sezon ise tam 6 maçın ilk yarısında kaleyi hiç bulamadı.



Topal ne yapsın?

Geçen hafta Beşiktaş maçında cezalı olduğu için oynayamayan Mehmet Topal dün Antalyaspor karşısında on birdeydi. Tecrübeli futbolcu elinden geleni yapsa da takımının mağlubiyetine engel olamadı. Topal maçın bitimiyle birlikte büyük üzüntü yaşadı.



İki dakika 10 kişi

Maçın hemen başında formasında sıkıntı oluşan Moussa Sow bir süre saha kenarına geldi. Sarı-lacivertlilerin malzemecisi Sow’un yedek formasını soyunma odasından getirene kadar Fenerbahçe yaklaşık 2 dakika maça 10 kişi devam etmek zorunda kaldı.



Volkan elle oynadı ama...

Maçın son dakikalarında ilginç bir pozisyon yaşandı. Antalyaspor’un yaptığı atakta F.Bahçe kalecisi Volkan Demirel on sekiz sol çaprazı çizgisi dışında topa eliyle müdahale etti. Mete Kalkavan bu pozisyona devam kararı verdi. Öte yandan F.Bahçe, Volkan Demirel’in Galatasaray ve Beşiktaş deplasmanlarındaki gol sevinçlerinin yer aldığı bir tişörtü piyasaya sürdü.