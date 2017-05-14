Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

F.Bahçe’de son maçlarını yaşayan Dirk Advocaat sezon içindeki olumsuz sonuçlar sonrası sık sık futbolculara yüklenirdi. Takımla yollarını ayırmayı dört gözle bekleyen Hollandalı çalıştırıcı dünkü mağlubiyet sonrası da sert konuştu. “Bu maçta ortada bir Fenerbahçe yoktu. Ortada bir takım yoktu. Antalyaspor, 4 tane pozisyon buldu. 4 oyuncumuz eksikti ve bu da sorun çıkardı. Neler olabileceğini de gördük. Herkesin fit olması gerekiyor ki iyi sonuçlar alalım” diyen Advocaat, “Yönetimle konuyu konuşma fırsatı bulduk. Yönetim gitmesi gereken oyuncuları da biliyor. Bu kulüp için oynamak istemeyenlerin gitmesi gerekiyor. Yeterince iyi olmayanların da öyle. Böyle oyuncular varsa onlara güle güle demek zorundasınız. Sadece aldıkları para değil mesele. Bu kulüp için oynamaktan gurur duymalılar” şeklinde konuştu.