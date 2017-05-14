Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son iki yılın şampiyonu Eczacıbaşı karşısında maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun sergileyen VakıfBank’ta Thing Zu 18 sayıyla takımının galibiyetinde başrolü oynayan isim olurken, Eczacıbaşı’nda ise Tijana Boskovic’in 20 sayılık performansı finale çıkmak için yeterli olmadı. VakıfBank bugün 13.10’da finalde karşılaşacağı Brezilya temsilcisi Rexona Sesc’u mağlup etmesi halinde daha önce 2013’te kazanmayı başardığı kupada bir kere daha şampiyonluğa ulaşacak. İki takım yarı final öncesinde A Grubu’nda da karşı karşıya gelmiş ve temsilcimiz bu karşılaşmayı 25-17, 25-15, 20-25 ve 25-15’lik setlerle rahat bir oyunun ardından 3-1 kazanmıştı. Final oynama şansını kaybeden son şampiyon Eczacıbaşı ise 08.40’ta Volero Zürih ile üçüncülük mücadelesi verecek.