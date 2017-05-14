Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi - Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetcililk kariyerinin en sıkıntılı dönemlerinden birini geçiriyor. Sportif alandaki başarısızlığın yanı sıra, camia içindeki muhalif hareket ve erken kongre kampanyası Özbek’i bir hayli strese soktu. Bu muhalif rüzgarı kesmek isteyen ve taraftarla biraz olsun buzları eritmek isteyen Galatasaray Başkanı, şimdiden bir flaş transferi müjdelemeyi hedefliyor. Transfer görüşmeleri için Avrupa yolculuğuna çıkan ve temaslarını yaptıktan sonra Özbek’le görüşen Sportif Direktör Cenk Ergün, olumlu haberler getirdi. Özellikle İspanyol golcü Alvaro Negredo’nun Florya’ya çok yakın olduğunu bildirdi.



Ön protokol hazırlığı

Galatasaray Başkanı, futboldaki kurmayı Cenk Ergün’ün getirdiği haberler üzerine son derece mutlu olurken, bir an önce transferin bitirilmesi gerektiğini iletti. Başkan olabilecek en erken tarihte 31 yaşındaki futbolcu ve menajeriyle ön protokolü yapılmasını arzuluyor. Yoğun stres altındaki Özbek, transferdeki başarıyla camiadaki seslerin azalacağını düşünüyor. Öte yandan İspanya’da da Negredo-Galatasaray flörtü geniş yankı bulurken, tecrübeli golcünün Riera’dan G.Saray ve Süper Lig’le ilgili bilgi almaya devam ettiği bildirildi.



Başkana sitem

G.Saray’da erken seçim için muhalefet çalışmalarını sürdürürken, Galatasaray Düşünce Derneği de Başkan Dursun Özbek’e ilişkin sitemkar bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada derneğin proje ve fikirlerini paylaşmak için Özbek’i davet ettiği ancak G.Saray Başkanının henüz toplantıya katılmadığı ifade edildi.



Yasin ve Carole yok

Galatasaray’da ayak bileği dış yan bağlarında gerilme olan Yasin Öztekin ve aşil tendonundaki gerilme bulunan Lionel Carole, koruma amaçlı olarak Gaziantepspor maçı kamp kadrosunda yer almadı. Hafif sakatlıkları bulunan Aurelien Chedjou ve Luis Cavanda da kafileye alınmadı.