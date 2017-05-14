Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lider siyah-beyazlılar yarın Bursaspor deplasmanında çok önemli sınavlarından birini verecek. Bitime 4 haftanın kaldığı düşünülürse telafisi olmayan 90 dakikadan ilki... Rakip ise son 3 maçında 16 gol yiyen çok zor günler geçiren Bursaspor. Ve Şenol Güneş’in 2 sezon önce başında olduğu, camiasını oyuncularını çok iyi bildiği bir Timsah. Beşiktaş’ın sergilediği etkileyici futbolla ilgili bir endişesi yok. Ancak son maçlara bakıldığında maçı koparamama ve yakalanılan pozisyonların gollle sonuçlandıramama gibi bir defosu var.



Final paslarına dikkat

Şampiyonluk hesaplarını yapıldığı ve mutlak kazanması gereken Kara Kartal, ilk yarıda işi bitirmek istiyor. Rakibin son 3 maçın 2’sinde 45 dakikalık dilimde 4’er gol yediği düşünülürse Beşiktaş da hedefe erken ulaşma düşüncesinde. Taktik oyun planında ise herhangi bir değişim görülmüyor. Kanatlar etkili kullanılacak, ortadan da Oğuzhan ve Tolgay ile bindirmeler yapılacak. Final pasları daha dikkatli atılacak. Hücum olarak Şenol Güneş böyle düşünüyor ama savunma konusunda da takımın dikkatini çekiyor. Top rakibe geçtiği anda hücumdan başlayarak savunma yapılması ve rakibe rahat oyun alanı bırakılmaması isteniyor.



Kalite farkımız var

Beşiktaşlı yönetici Metin Albayrak, şampiyonluk konusunda en ufak bir endişesinin olmadığını söyledi. Takıma sonuna kadar güvendiğini ve kadro kalitesi olarak rakiplerden üstün olduklarını ifade eden Albayrak “Ancak şu anda biten bir şey yok. Sadece avantajlı durumdayız ve bunu lig sonuna kadar taşımamız gerekiyor. Camiamızın endişeye kapılmadan sabırla takımlarına destek vermelerini istiyoruz” dedi.



Forvet tercihi

Vincent Aboubakar

Cenk Tosun’un babası oğluna yeterince pas atılamamasından şikayetçi olurken teknik direktör Şenol Güneş, oyuncu tercihini genel performansa dayalı yapıyor. Bursa deplasmanında da hücumda öne çıkan forvet Vincernt Aboubakar. Kamerunlu oyuncunun ligde oynadığı son 6 maçında 5 gol 1 asistlik katkısı yadsınamaz.