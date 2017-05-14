Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Akgün erkekler 10 metre havalı tüfekte 249.8’lik derecesiyle, kadınlar trap disiplininde ise Nihan Gürer 41’lik derecesiyle birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu. Erkekler 25 metre merkez ateşlemeli tabanca disiplininde ise Yusuf Dikeç gümüş madalya kazandı.



Hentbolde finaldeyiz

Türkiye, atıcılıktaki başarısını hentbolde de sergiledi. Erkekler ve kadınlarda mücadele eden A Milli Hentbol takımları, finale yükseldi. Erkek takımımız yarı finalde Sarhadchi Olimpik Spor Salonu’nda Cezayir’i 26-22 mağlup ederken, kadın takımımız yarı finalde Kamerun ile mücadele etti. İlk yarıyı 16-7 önde bitiren milliler, rakibini 34-18 yendi. Finalde erkekler bugün S. Arabistan ile, kadınlar ise Azerbaycan ile karşılaşacak.

JUDODA MADALYA YAĞDI

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’ın da takip ettiği oyunlarda madalyalar yağmur gibi yağdı. Judoda İrem Korkmaz ve Büşra Katipoğlu altın, Bekir Özlü gümüş, Sinan Sandal, Nazlıcan Özerler, Zeynep Çelik bronz elde etti. Ritmik jimnastikte de Türkiye 3. oldu.



KÜRSÜDEN İNMİYORUZ

Havuzda büyük başarı

İslami Dayanışma Oyunları’nda Türkiye, yüzme branşında madalyaları topladık. 50 metre kurbağalamada Gülşen Beste Samancı altın, Victoria Zeynep Güneş ise gümüş madalya aldı. Erkekler 50 metre kurbağalamada ise Demir Atasoy altın, Emre Sakçı da gümüş kazandı. Victoria Zeynep Güneş 200 metre karışıkta, Ege Başar ise 200 metre sırtüstünde altın madalya kazanırken Gizem Bozkurt 200 metre karışıkta bronz madalya aldı. Türkiye 4X100 metre bayrak yarışında da altın madalyanın sahibi oldu.