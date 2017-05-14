Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda zirveyi yakından ilgilendiren ve şampiyonluk hesabı yapan Medipol Başakşehir’in mutlak kazanması gereken bir maçtı. Rakip Gençlerbirliği’ydi ve mücadelenin kendi içinde çok farklı hikayeleri vardı.



O ne goldü öyle!

MAÇ: İlk 10 dakikalık dilimde Başakşehir baskı kurmak istedi, G.Birliği kalabalık savunmasıyla buna izin vermedi. Doğru düzgün kalecilere de iş düşmüyor denirken 26’da ava giden Avcı avlandı! Başakşehir hucumunda top kaleci Hopf’ta kaldı. Topu bekletmeden kendini gösteren Ratie’ye attı. Yaklaşık 70 metre topu süren ve dikine kaleye giden Rantie, Cengiz Ünder’i geçip kalecinin altından topu ağlara yolladı. Devre 1-0 Gençler lehine biterken ikinci yarının başında Abdullah Avcı hamleleri sonuç verdi. Stoperden Bekir’i çıkardı Mustafa Pektemek’i aldı 3-5-2’ye döndü. 1 dakika sonra (57) Mossora çaprazdan ağları sarstı. 66’da da yine Mossoro’nun geliştirdiği, Adebayor’un perdelediği pozisyonda Pektemek “GOL” demek dedi: 2-1. Başakşehir sonrasında skoru da oyunu da idare etti.



Sarı dengesizliği

HAKEM: Alper Ulusoy kötü bir yönetim sergiledi. 11’de tam önünde Edin Visca rakibi arkadan çekti, sarı kartı vermedi. 18’de Caiçara, Aydın’a çok sert daldı hakem yine kart göstermedi. 58’de orta alanda Mossoro topa eliyle dokundu, hakemler görmedi. Cengiz’e gösterdiği sarı kart doğruydu.

KONFETİ: Doğru düzgün tribünleri doldurduğu görülmeyen az sayıdaki Başakşehir taraftarı maç öncesi konfeti attı 13. dakikada 5 görevli küçük fırçalarla temizlik yapmaya çalıştı. Ki Başakşehirli oyuncu ve teknik ekip bile maçı soğutan bu eyleme tepki gösterdi, taraftarın hareketine anlam veremedi.



Cengiz’e görücü geldi

Başakşehir’de çok iyi bir sezon geçiren ve Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Cengiz Ünder, dün G.Birliği mücadelesinde yakın takipteydi. Manchester United’ın scout ekibinden bir yetkili, genç oyuncuyu canlı olarak izledi. Cengiz savunma yönünde Rantie’nin attığı golde hata yapan isimdi. İkinci yarıda da gereksiz sarı kart görüp Trabzonspor mücadelesinde cezalı duruma düştü.



Beşiktaş’ı bekliyoruz!

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı maç sonrası, “Oyuna giren oyuncuların çok önemli katkıları oldu. İyi bir rakibe karşı 3 puan ve 2-1 galibiyet son derece önemli. Beşiktaş’ın oynayacağı müsabakayı bekleyeceğiz” derken G.Birliği çalıştırıcısı Ümit Özat, “Birinci golden sonra ikinciyi bulsaydık oyun daha farklı yerlere giderdi. Kendi sahasında 3 büyük yenmiş bir takım vardı karşımızda” açıklaması yaptı.



14 hafta sonra zirvede

Medipol Başakşehir maç fazlasıyla zirveye çıktı. Abdullah Avcı’nın öğrencileri 18. haftada Beşiktaş’a kaptırdığı ve sonrasında arayı da açtığı rakibini 31. haftada maç fazlasıyla (1 puanla) geride bıraktı. Bu arada Başakşehir, iç sahada 16 maçta da yenilgi görmedi. Evindeki son 3 maçını da galibiyetle tamamladı.