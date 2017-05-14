Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN - Ligde dört haftalık galibiyet serisinin ardından düşüşe geçen ve Avrupa hedefinden uzaklaşan Trabzonspor, Adanaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve galibiyet hasretini üç maça çıkardı. Her iki takımın da açık bir futbol sergilediği maç yüksek tempoya sahne olurken, bordo-mavili takımın yükselen değeri Yusuf Yazıcı sezonun en güzel gollerinden birine imza attı. Karşılaşmanın 20. dakikasında sol kanattan gelişen atakta ceza sahasının dışından aşırtma bir vuruşla fileleri havalandıran genç futbolcu takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı. Golden sonra da ataklarını sürdüren Ersun Yanal’ın takımı 28’de Rodallega’nın ceza sahasında girdiğinde karambolle gole yaklaştı ama Kolombiyalı oyuncunun şutu kaleyi bulmadı. 31’te Tevfik’in kullandığı köşe vuruşunu Renan Foguinho düzgün bir kafa vuruşuyla tamamlayınca ilk 45 dakika 1-1 sona erdi.



Adanaspor acıyı yaşadı

İkinci yarıda da sahada rakip kaleyi baskı altına alan bir Trabzonspor vardı. Özellikle Olcay Şahan’ın topla yaptığı bindirmelerle etkili olan Karadeniz temsilcisi, 63’te Castillo ve Bero’yu da oyuna dahil ederek hücum hattını hareketlendirdi. 79’da Mas’ın soldan ortasına iyi yükselen Bero’nun kafa vuruşu etkili olmadı. 81’de Magaye üst üste iki sarı kart görerek takımını 10 kişi bırakırken, kalan bölümde eksik olmasına rağmen iyi kapanan ev sahibi ekip rakibine gol fırsatı tanımadı ve mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi. Adanaspor bu sonucun ardından Spor Toto Süper Lig’e veda eden ilk takım oldu.