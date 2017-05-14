Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal maç sonrası, “Temposu olmayan düşük bir maç oynadık. Ligin ikinci yarısında en fazla puan toplayan takımlardan biriyiz. Son 3 hafta kayıplarla geçti, tempomuz düştü. Bu tempoyu yükseltmek için önümüzde 3 tane maç var” derken, “Sahamızda oynayacağımız Başakşehir maçı şampiyonluğu etkileyecek bir maç. Trabzonspor, Avrupa kupaları hedefinden uzaklaşmadı. Adanaspor’a bundan sonrası için başarılar diliyorum. Bu maçta küme düşmeleri kesinleşti çünkü. Biz de bir an önce toparlanıp önümüze bakacağız” dedi.



Arın: Çok üzgünüm

Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın, “Küme düşen bir takımın hocasıyım, üzgünüm. Takımı ligde tutabilmek adına bir şeyleri beceremedik. Matematiksel olarak durumumuzun şekilleneceği bir maça çıktık. Adanaspor’a yakışır şekilde, oyunu çirkinleştirmeden oynadık” açıklaması yaptı.



Karacic’in büyük fedakârlığı

Süper Lig’den düşen Adanaspor’da taraftarlar maç öncesi takımın otobüsüne taşlı saldırıda bulundu. Otobüse atılan taşlarla kırılan cam parçaları kaleci Karacic’in gözüne geldi. Bosna-Hersek’li file bekçisi büyük bir fedakârlıkla Trabzonspor karşısında forma giydi. Karacic Olcay’la bir pozisyonda çarpışarak sakatlanıp bir müddet tedavi görse de sonrasında maça devam etti.