Deplasmanda Fenerbahçe’yi Deniz Kadah’ın golüyle 1-0 mağlup eden ve Avrupa kupalarına gitmek için şansını sürdüren Antalyaspor’da Mustafa El Kabir ve M’billa Etame, gördükleri sarı kartlarla, kırmızı-beyazlıların 32. haftada oynayacağı Bursaspor maçında cezalı duruma düşerek takımdaki yerlerini alamayacaklar. Mustafa El Kabir, Antalyaspor’un 31. haftada deplasmanda Fenerbahçe’yi Deniz Kadah’ın attığı golle 1-0 yenerken, golün asistini yapan oyuncu olmuştu.
Antalyaspor’da 2 oyuncu cezalı
14.05.2017 - 12:44 | Son Güncelleme: 14.05.2017 - 12:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Süper Lig’de deplasmanda Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup eden Antalyaspor’da 2 oyuncu cezalı duruma düşerek önümüzdeki hafta oynanacak Bursaspor maçında forma giyemeyecek.
Etiketler : antalyaspor,mustafa el kabir,m’billa etame,
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