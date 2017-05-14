Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Deplasmanda Fenerbahçe’yi Deniz Kadah’ın golüyle 1-0 mağlup eden ve Avrupa kupalarına gitmek için şansını sürdüren Antalyaspor’da Mustafa El Kabir ve M’billa Etame, gördükleri sarı kartlarla, kırmızı-beyazlıların 32. haftada oynayacağı Bursaspor maçında cezalı duruma düşerek takımdaki yerlerini alamayacaklar. Mustafa El Kabir, Antalyaspor’un 31. haftada deplasmanda Fenerbahçe’yi Deniz Kadah’ın attığı golle 1-0 yenerken, golün asistini yapan oyuncu olmuştu.