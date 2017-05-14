Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akçakiraz Beldesi ile Türkiye Voleybol Federasyonu'nun organizasyonuyla deniz ve gölü bulunmayan beldede, belediye bahçesine özel kum getirilerek plaj voleybolu ligi için özel alan hazırlandı. Hazırlanan alanda Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Yozgat’tan 120 sporcu, 16 takım halinde plaj voleybolu turnuvasında yarışmalara başladı. 20 gündür devam eden karşılaşmalarda şu ana kadar 400 maç oynandı. Yaklaşık 100 karşılaşma daha oynanmasının ardından kadın ve erkeklerden çıkacak bölge birincileri Türkiye Şampiyonasına katılacak.

30 Mart 2014 seçimlerinden sonra kendilerine bir yol haritası çizdiklerini anımsatan Akçakiraz Belediye Başkanı Sabahattin Kaya, "Belediye olarak sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler içerisinde olacağımızı ifade ettik. İlk seçildiğimiz günden itibaren bunu aksatmadan devam ettiriyoruz. Belediyemizi nasıl bir numara haline getirebileceğimizi sürekli düşündük. İlk günden beri Akçakiraz diğer bütün belediyelere fark atarak çalışmalarını arttırarak devam ettiriyor. Yaklaşık 20 gündür devam eden, 10 gün daha sürecek olan Türkiye Plaj Voleybolu Turnuvası'na ev sahipliği yapıyoruz. Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir, Mersin, Mardin ve Antalya’nın ardından Akçakiraz olmak üzere 9 yerde plaj voleybol turnuvası yapılıyor. Dünyanın en büyük plaj voleybolu turnuvasıdır. Doğun Anadolu Bölgesi ev sahipliğini belde olarak biz yapıyoruz. Çevre illerden katılan takımların 500 maçından 400’ü oynandı, yaklaşık 100 karşılaşma daha oynanacak" dedi.

"Güzel bir ses getirdi"

İlk günden itibaren insanların rengarenk, coşku ve neşeli bir şekilde maçları izlediğini aktaran Başkan Kaya, "Halkımızda da olağanüstü bir teveccüh oluştu, güzel bir ses getirdi. Organizasyon öncesi Türkiye Voleybol Federasyonu temsilcileri bizi aradılar, kendileri teklif ettiler. Bende nasıl oldu bizi neden aradınız dedim. Onlar da bize 'Siz belediye olarak bölgesel ligde 3 yıldır Elazığ’ı temsil eden takımsınız. Erkek Voleybol takımı başka hiçbir belediyede yokken siz kısıtlı imkanlarınıza rağmen bu süreci en iyi şekilde tamamladınız. Ardından 15 Temmuz darbe girişimi yapan hainlere inat, bütün kurumları dahil ederek şehitlerin hesabına para yatırıp voleybol turnuvası düzenlediniz’ dediler. İşte bugün plaj voleyboluna bu şekilde ev sahipliği yapıyoruz" diye konuştu.

Türkiye’de 9 şehirde yapılan dünyanın en büyük plaj voleybol ligi olduğunu belirten Türkiye Plaj Voleybolu Elazığ İl Sorumlusu Şefik Dinç, "Bunlardan birisine de Elazığ’ın Akçakiraz Beldesi ev sahipliği yapıyor. Biz plaj voleybolunun hiç olmadığı yerlerde bunu oynatmaya çalışıyoruz. Buradaki halkımızda sevdi, benimsediler. Akçakiraz'da kalıcı bir halı saha yaparak bölgenin plaj voleybolu merkezi haline getirmek istiyoruz" diye bilgi verdi.

Beldenin Türkiye Doğu Anadolu Finalleri'ne ev sahipliği yaptığını ifade eden Kort Menajeri Selçuk Başer ise, 16 takımdan oluşan 120 sporcunun yer aldığı karşılaşmalardan çıkacak takımların Sinop’a giderek Türkiye Şampiyonası'nda Doğu Anadolu Bölgesi'ni temsil edeceğini kaydetti.