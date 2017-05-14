Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’de son 3 haftada kalesinde toplam 16 gol görerek ağır mağlubiyetler alan yeşil-beyazlı ekip, ligin 31. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan müsabakayı Bülent Yıldırım yönetecek.

96. randevu

İki ekip, yarın oynayacakları karşılaşma ile birlikte ligde 96. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 95 karşılaşmada Beşiktaş 43 galibiyet alırken, Bursaspor ise 16 karşılaşmada gülen taraf olmayı başardı. Toplam 36 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Bursaspor’un son galibiyeti 2013 yılında

Beşiktaş ile ligde oynadığı son 7 maçta sahadan puansız ayrılan Timsah, rakibini en son 2012-2013 sezonunda Bursa’da oynanan karşılaşmada 3-0’lık skorla mağlup etmişti. Bursaspor’un Beşiktaş’ı mağlup eden son kadrosundan sadece Arjantinli yıldız Batalla, mevcut kadroda yer alıyor.

Bursa’da Beşiktaş üstün

Ligde iki takımın Bursa'da oynadığı karşılaşmalarda konuk ekibin üstünlüğü dikkat çekti. Bursa’da oynanan 47 karşılaşmada siyah-beyazlılar 16 kez rakibine üstünlük kurarken, Bursaspor ise 12 mücadelede 3 puana uzandı. Ayrıca Beşiktaş, Bursaspor’dan 8 Nisan 2013 tarihinden bu yana deplasmanda gol yemiyor.

Cenk Tosun Bursaspor’u seviyor

Beşiktaş'ın golcü ismi Cenk Tosun, Bursaspor'a karşı çıktığı 8 lig maçında toplam 6 gol kaydetti. Bursaspor’un yıldızı Batalla ise siyah-beyazlılara karşı oynadığı 9 maçta 4 kez bu sevinci yaşadı.

Düdük Bülent Yıldırım’da

Yarın Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumunda saat 20.00’de başlayacak olan müsabakayı Bülent Yıldırım yönetecek. Yıldırım’ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Asım Yusuf Öz yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler.