Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-siyahlı kulübün ekonomik kaynak noktasındaki en büyük destekçilerinden olan iş adamı Cemal Turgut, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Ak Parti Milletvekili Mustafa Şahin, TSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç ve Malatya spor camiasının önde gelen isimleri ile spor basınını tertiplediği kahvaltıda bir araya getirdi.

Bir restoranda verilen kahvaltıda Yeni Malatyaspor’a ‘tam destek’ mesajları verilirken, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, belediyenin mevcut desteklerini sürdüreceğini kaydetti.

“İnşallah Süper Lig’de şehrin diğer dinamikleri de harekete geçer”

Yeni Malatyaspor’un Malatyalıların orta paydası olduğuna vurgu yapan Çakır, “Allah’ın izniyle bu sezon mutlu sona ulaşacağız diye tahmin ediyorum. Bizi biz yapan değerlerimiz var. Buna Malatyaspor’u da ekleyebilir. Biz bu güne kadar belediyemizin imkanları ölçüsünde elimizden gelen katkıyı sunduk. İnşallah Süper Lig’de şehrin diğer dinamikleri de harekete geçer ve Malatya güçlü bir yapıyla devam eder” dedi.

“Süper Lig daha çetin ve zor bir ligdir”

Ak Parti Milletvekili Mustafa Şahin ise yaptığı açıklamada, “Malatyasporumuz hepimizin gurur kaynağı. Bu sezon çok güzel bir başarı elde ettiler. Gerek belediyemiz, gerekse de Adil başkanımız elinden geleni yaptılar. Tabi Süper Lig daha çetin ve zor bir ligdir. Asıl burada destek olunmalı” diye konuştu.

“Allah kimsenin emeğini boşa vermesin inşallah”

Kulüp Başkanı Adil Gevrek de iş adamı Cemal Turgut’a teşekkür ederek, “Cemal Beye teşekkür ediyorum. Her zaman yanımızda oldular. Ayrıca Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır ve milletvekilimiz Mustafa Şahin’a teşekkürlerimi sunuyorum. Malatyaspor olarak güzel bir sezon geçiriyoruz. Allah kimsenin emeğini boşa vermesin inşallah. Şehir olarak daha güzel günler bizleri bekliyor” ifadelerini kullandı.

İş Adamı Cemal Turgut da kahvaltıya katılanlara teşekkür ederek, Yeni Malatyaspor’un her zaman yanında olacağını tekrarladı.