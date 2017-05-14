Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli sporcu Ömer Akgün, Azerbaycan’ın Bakü kentinde yapılan müsabakalara çok iyi hazırlandığını ve birinci olarak Türkiye rekoru kırdığını belirterek, İslami Dayanışma Oyunları'na katılmadan önce Mersin’de çok iyi bir hazırlık kampı geçirdiğini belirtti. Akgün, “Mersin’in Erdemli ilçesinde düzenlenen milli takım kampının ardından İslami Dayanışma Oyunları için Azerbaycan’a gittim. 9 Mayıs’ta başlayan müsabakalar hala devam ediyor. 17 Mayıs’ta sona erecek. Bu oyunlara sporcu olarak Diyarbakır’dan sadece ben katıldım. Çok sayıda sporcunun yer aldığı müsabakalarda 10 metre Havalı Tüfek yarışında mücadele ettim. Oldukça zorlu geçen müsabakaların ardından birinci oldum ve yeni Türkiye rekorunu kırdım. Ulaşılması güç bir başarıya imza attığım için çok mutluyum. Bana destek veren ve yanımda olan antrenörlerime ve aileme teşekkür ediyorum” dedi.

Almanya’ya gidecek

Milli takım kafilesinin tüfekteki tek sporcusu olarak yer aldığı müsabakaların ardından Almanya’ya gideceğini ifade eden milli sporcu, “İslami Dayanışma Oyunları'nın ardından 24 Mayıs’ta Almanya’da yapılacak Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası’na katılacağım. Hedefim Almanya’da başarılı bir sonuca imza atmaktır. İnşallah arzuladığım bir başarıyı daha elde ederek, ülkeme dönerim” diye konuştu.

Antrenör Abdurrahman Akgün de Azerbaycan sonra Almanya’da da Ömer’in önemli bir başarıya imza atacağını vurguladı. Akgün, “Ömer çalışmalarının karşılığını alıyor. Azerbaycan’da yapılan müsabakalara iyi hazırlanarak önemli bir derece elde etti. İslami Dayanışma Oyunları'nda hem birinci oldu hem de final rekorunu kırdı. Ömer’den aynı başarıyı Almanya’da bekliyoruz” ifadelerinde bulundu.