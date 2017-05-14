Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya Supersport Şampiyonası'nın İtalya'daki Imola Pisti'nde düzenlenen 5. ayağı, üst üste gerçekleşen kazalar yüzünden TSİ 14.00'te başlayacak Superbike yarışının sonrasına ertelendi. İtalya'nın Bologna kentindeki 4 bin 936 metrelik Imola Pisti'nde 16 tur üzerinden yapılması gereken mücadele, Roberto Rolfo'nun 2. turda yaptığı kaza nedeniyle durduruldu. 20 dakika sonra 4 tur kısaltılmış olarak başlayan yarışın bitime 9 tur kala Rolfo, Marco Malone ve Kazuki Watanabe'nin sebep olduğu kaza yüzünden ikinci kez kırmızı bayraklar sallandı. Yarışa 5. cepten başlayan Kawasaki Puccetti takımından Kenan Sofuoğlu'nun, ikinci start sonrası liderliğe yükseldiği mücadele, programın sıkışması nedeniyle TSİ 14.00'te başlayacak Superbike yarışının arkasına alındı.