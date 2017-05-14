Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ta teknik heyet gelecek sezonun planlamasını yapıyor. Teknik direktör Şenol Güneş, takıma alışan Vincent Aboubakar ile yola devam etmek istiyor. Bunun yanı sıra eski oyuncusu Mario Gomez'e de sıcak bakıyor.

Özellikle Başkan Fikret Orman'la Gomez'in arasından su sızmaması, kulisleri hareketlendiriyor. Alman oyuncu konusunda herhangi bir görüşme ya da girişim yok. Beşiktaş yönetiminin Mario Gomez konusundaki fikrini ise Alman oyuncunun tavrı belirleyecek.

Eğer Gomez de, Quaresma gibi, "Ben hata yapmışım, Beşiktaş'ı da çok özledim" derse transfer edilecek, aksi takdirde ise Alman forvet için herhangi bir girişimde bulunulmayacak. (Sabah)