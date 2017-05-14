Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

4. İslam Dayanışma Oyunları’nın ikinci gününde cimnastik kategorisinde mücadeleler gerçekleştirildi.

Takım kategorisinde milliler, erkeklerde İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan ve Ahmet Önder’den oluşan takım altın, kadınlarda Göksu Üçtaş Şanlı, Demet Mutlu ve Ekin Morova’dan oluşan milliler ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Gelmeden önceki hedeflerinin altın madalya kazanmak olduğunu belirten milli sporcu Ferhat Arıcan, ”Hedefimiz altın madalyaydı. Onu gerçekleştirdik. Biraz zorlu bir yarışma oldu Azerbaycan’da. Onlar da iyi hazırlanmış. Biz hedefimizi gerçekleştirdik çok çalıştık. Bundan önce Avrupa Şampiyonası’nda ve Dünya Kupası’nda hazırlandık. Bu yarışmaya hazırdık ve bunu da altın madalyayla gösterdik” dedi.

ARICAN: "HEDEFİMİZ YARINKİ FİNALLER"

Arıcan, hedeflerinin yarınki finaller olduğunu belirterek, "Bu altın madalya bize yetmeyecek tabi ki. Bireysel finallerde daha fazla altın madalya almayı hedefliyoruz. Şimdi ona odaklanacağız. Bundan sonraki takım hedefimiz de cimnastikte olimpiyatlara takım olarak gitmek. Artık madalyalarımız var ve takım ruhunu da oluşturduk. Bundan sonraki hedefimiz olimpiyatlarda takım olarak yarışmak” diye konuştu.

ÖNDER: "ÜLKEMİZE DAHA FAZLA GURUR YAŞATMAK İSTİYORUZ"

Bir diğer milli sporcu Ahmet Önder ise, ”Ülkemiz için bu yarışma çok önemli biz de üzerimize düşeni görevi yaptık. Yarın devam eden yarışmalarımızda daha çok madalya alıp ülkemize daha fazla gurur yaşatmak istiyoruz. 2,5 ay önce sakatlanmıştım, ameliyat oldum. Bu yarışma için çok çalıştım, Türk Milli Takımı’nda yer almak için çok çalıştım, hırslıydım. Burada takıma bir katkım oldu ve bunun için çok gururluyum ve mutluyum” sözlerini sarf etti.

ÇOLAK: "ALDIĞIMIZ MADALYAYI TÜM ANNELERİMİZE GÖNDERİYORUZ"

Türkiye’nin takım olarak aldığı ilk madalya olduğunu belirten İbrahim Çolak da,”Türkiye’nin takım olarak aldığı ilk madalya. Bugün Anneler Günü. Biz aldığımız madalyayı tüm annelerimize gönderiyoruz. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. İyi ki onlar var” ifadelerini kullandı. Müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da yerinden izledi ve madalya kazanan sporcuları tebrik etti.