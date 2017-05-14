Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu sezon sadece 17 maçta toplam 645 dakika forma giyebilen 23 yaşındaki oyuncunun Benfica'ya sıcak baktığı ve transferin yakın zamanda resmen açıklanabileceği belirtiliyor.

Oyuncunun menajeri Ersin Akan da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Sinan'ın ancak Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takıma transfer olabileceğini söylemişti.

Galatasaray'a Stuttgart II'den transfer olan Sinan geçen sezon attığı 12 golle dikkatleri üzerine çekse de bu sene rotasyonda Yasin, Bruma, Podolski, Garry Rodrigues gibi isimlerin gerisinde kaldı.