Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya genç Türkleri dünya piyasasına sürmeye devam ediyor. Emre Mor'dan sonra Avrupa devleri şimdi de Holstein Kiel forması giyen Utku Şen için yarışıyor.

Gurbetçi futbolcu için ilk adımı Bayern Münih ve Liverpool atarken 19 yaşındaki Utku Şen'in, Kırmızılar'a daha yakın olduğu belirtildi.

Liverpool'un Alman menajeri Jürgen Klopp'un yakından takip ettiği genç yıldız için 4,5 milyon euroluk bonservisle transferin sezon sonu biteceği öğrenildi.

Utku, bu sezon oynadığı toplam 23 maçta 22 gol attı.