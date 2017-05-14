Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantepspor Galatasaray maçı canlı anlatımı ile birlikteyiz. Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantepspor, Galatasaray'ı konuk ediyor. Ligden düşmemek için son şanslarını iyi değerlendirmesi gereken Gaziantepspor, kendi evinde Galatasaray'dan 3 puan almanın hesabını yapıyor. Galatasaray ise Şampiyonlar Ligi umutlarıyla bu maçtan 3 puan almanın peşinde. Galatasaray Igor Tudor bu zorlu mücadelede pek tercih etmediği Sinan Gümüş'ü ilk 11'de deneyecek. Gaziantepspor Galatasaray maçı şifresiz canlı anlatımı için sizler için hazırladığımız haberi yenilemeniz yeterlidir. İşte sizin için hazırladığımız Gaziantep GS maçı ayrıntıları...

GAZİANTEPSPOR 0-1 GALATASARAY MAÇI CANLI ANLATIM

47'Gaziantepspor'da Wallace Reis'in ileri göndermek istediği topa İlhan yetişemedi, sarı kırmızılılar taç atışı kazandı

46'Gaziantepspor-Galatasaray maçının ikinci yarısı ev sahibi ekibin oyuncularıınn vuruşuyla başladı.

D.A.Karşılaşmanın ilk yarısına süre ilave edilmedi ve ilk 45 dakikalık bölüm Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

45'Ceza sahasına gönderilen orta savunmadan dönerken, Musa Nizam'ın gelişine vuruşu aut gitti.

45'Sağ kanattan kullanılan taç atışında topu alan Gillas ilerlerken Selçuk ve Josue'nin arasında bir anda yerde kaldı. Hakem faul kararı verdi.

44'Ev sahibi ekibin bir kez daha kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Gaziantepsporlu futbolcuların müdahalesine hakem faul kararı verdi.

43'Gaziantepspor'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşuna çıkıp dokunan Muslera'nın müdahalesi sonrası top bir kez daha kornere gitti.

42'Sağ kanatta Barış'ın ceza sahası içine gönderdiği ortaya Semih Kaya kayarak müdahale etti, top kornere gitti.

41'Orta sahada Josue'nin sağdaki Bruma'yı düşünerek gönderdiği pas taca çıktı.

40'Muslera'nın paslaşarak kullandığı kale vuruşunda Galatasaray savunmasının hatası sonrası top taca çıktı.

40'Gillas'ın sağ kanattan ceza sahası içine gönderdiği ortaya vuran İlhan Parlak'ın şutu yandan auta gitti.

39'Bruma kendi yarı sahasından kaptığı topla ilerledi. 2'ye 2 pozisyonda Bruma pasını Podolski'ye veremeden savunma araya girdi ve çok tehlikeli olabilecek bir pozisyon sona erdi.

38'Gaziantepsporlu futbolcuların sol kanattan gerçekleştirdiği hücumda Sabri'nin rakibine müdahalesine hakem faul kararı verdi.

37'Paslaşılarak kullanılan serbest vuruşta topu alan Fatau'nun uzak mesafeden şutu üstten auta gitti.

37'Gaziantepspor rakip yarı sahanın ilk metrelerinden sağ kanattan serbest vuruş kullanacak.

36'Galatasaray'ın hücuma çıkmak isterken yaptığı pas hatasında Gillas topu aldı. Fakat Gaziantepsporlu oyuncu topa basınca pozisyonunu kaybetti.

34'Galatasaray golü bularak maçta öne geçtikten sonra oyundaki üstünlüğünü de sürdürüyor.

33'Ligde sıkıntılı günler geçiren Gaziantepspor'un mutlak puana ihtiyacı var. Bu dakikadan itibaren daha tempolu bir karşılaşma olabilir.

32'Gaziantepspor hücuma çıkmayan ve hep topun gerisinde savunan bir görüntüdeydi. Fakat bu andan itibaren ev sahibi ekip de golü düşünmek zorunda.

31'Galatasaray'da Josue sağ kanattan gelen pası düzelterek topu önüne aldı ve ceza sahasının dışından çok sert bir vuruşla golü kaydetti.

31'GOL

31'Gaziantepspor maçın geride kalan 30 dakikasında rakip yarı alana çıkmakta zorlanıyor ve çok acele edince de top kayıpları yaşıyor.

30'Gaziantepspor savunmasında rakip atağı keserek hücuma çıkan Gillas müthiş bir çalımla rakibini geçip ilerledi fakat pas hatası yapınca Sabri araya girip topu aldı.

29'Galatasaray'ın sağ kanattan Sinan ile getirdiği topta İlhan Parlak savunmasına yardım ederek topa sahip oldu.

28'Galatasaray'da sol kanada taşınmak istenen oyun, Josue'nin kendisine gönderilen topu kontrol edememesiyle son buldu.

28'Galatasaray tribünlerinden "Yönetim istifa" sesleri yükselmeye başladı.

27'Sabri'nin sağ kanattan ceza sahası içine gönderdiği topa çıkan kaleci Victor rahat bir şekilde topa sahip oldu.

26'Bruma sol çizgiden aldığı topla ceza sahasına yaklaşıp pasını penaltı noktası üzerindeki Sneijder'e gönderdi. Hollandalı yıldız dönerek vurdu top az farkla yandan auta gitti.

25'Gaziantepspor hücumunda sağ kanada gönderilen topu Doğanay tutamadı ve sarı kırmızılılar taç atışı kazandı.

24'Galatasaray'da Sneijder'in etkili oynamaya başlamasıyla birlikte, Sinan da gole yaklaşmaya başladı.

23'Sneijder'in ceza sahasına yakın noktadan Sinan Gümüş'e verdiği harika pası alan Sinan dönüp gelişine vurdu, top direğe çarparak auta gitti.

22'Bu pozisyonun ardından Sinan Gümüş hakeme itiraz etti.

22'Sneijder'in ceza sahası içine gönderdiği ortada Sinan Gümüş'ün vurduğu top savunmaya da çarparak kornere gitti fakat hakem pozisyonu süzemedi ve kale vuruşu kararı verdi.

21'Sinan Gümüş, Pedroso ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Sarı kırmızılılar sağ kanattan serbest vuruş kullanacak.

20'Orta sahadan gelişen Galatasaray hücumunda top sağ kanada Sabri'nin olduğu bölüme gönderildi. Gaziantepspor savunması ceza sahasına yakın noktada iyice gömülü oynuyor. Sarı kırmızılılar oyunu sol kanada taşıyor

19'Orkan'ın paslaşarak kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içine savunmanın arasına doğru gönderilen topa Bruma ayak sokup tehlikeyi önledi.

18'Gaziantepspor rakip yarı sahanın ortalarından serbest vuruş kullanacak.

18'Josue'nin Fatau'ya yaptığı harekete hakem faul kararını verdi. Fatau yerde kaldı ve tedavisi sürüyor.

17'İlhan Parlak'tan aldığı topla ceza sahasına girmeye çalışan Doğanay, pasını Gillas'a verdi savunmada Semih araya girip topu kontrol etti. Ev sahibi ekip önemli bir fırsattan faydalanamadı.

16'Selçuk İnan sağ kanattan savunmanın arkasında kaçan Sabri'yi çok iyi gördü. Sabri aldığı topla ceza sahasına girmek üzereyken içeri ortaladı fakat arka direkte savunma topu uzaklaştırdı.

15'Galatasaray hücumunda sol kanattan içeri yapılan ortada savunma araya girerek topu uzaklaştırdı.

14'Galatasaray hücumunda sağ kanattan Podolski rakibiyle girdiği mücadeleyi kaybetti. Gaziantepspor hızlı hücumla rakip yarı sahaya geçmeye çalışırken topu kaptırdı.

12'Sneijder'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topa kimse dokunamadı.

11'Kullanılan köşe vuruşunda Gillas'ın yakın mesafeden vuruşunu Muslera muhteşem şekilde çıkardı. Uruguaylı kaleci ikinci hamlede topu kontrol etti.

10'Gaziantepspor hücumunda sağ kanattan içeri gönderilen ortaya Semih müdahale etti ve top kornere çıktı.

9'Gaziantepspor yarı sahasında top çeviren Galatasaray karşısında ev sahibi ekip savunma yapıyor. Topun gerisinde kalan ev sahibi ekip baskıyla top kapmaya çalışıyor.

8'Gaziantepspor hücumunda Gillas ceza sahasına girerken yerde kaldı, hakem oyunu devam ettirdi.

7'Galatasaray hücumunda kaybedilen top sonrasında Gaziantepspor kendi yarı alanının sağ kanadından taç atışıyla oyuna başlayacak.

6'Gaziantepspor hücumunda İlhan'a gönderilen topu kaleci Muslera kontrol etti. Ev sahibi ekip tehlikeli olabilecek bir pozisyondan yararlanamadı.

5'Galatasaray'da Lukas Podolski'nin ceza sahası çizgisine yakın noktadan kaleyi cepheden gören açıdan çektiği şut üstten auta gitti.

5'Maçın ilk şutu Lukas Podolski'den geldi.

5'Galatasaray kendi yarı sahasının bitiminde kendi arasında paslaşıyor. Gaziantepspor takımı bütün oyuncularıyla kendi yarı alanında.

4'Galatasaray'da oyun sol kanattan sağ kanada taşındı rakip savunmayı çözmeye çalışıyor sarı kırmızılılar

3'Galatasaray sol kanattan taç atışı kullanacak Gaziantepspor savunması maça etkili başladı. Rakip hücumlara fırsat tanımıyorlar.

2'Sarı kırmızılılar sağ kanattan Sabri ile pozisyon bulmaya çalışıyor, oyun orta alana döndü. Gaziantepspor iyi savunuyor.

1'Maçın ilk hücumunu Podolski gerçekleştirdi. Sağ kanattan ceza sahasına girmeye çalışan Alman yıldızın ortasında top kendisine çarpıp auta çıktı.

1'Galatasaray'ın vuruşuyla maç başladı.

İLK 11'LER:

GAZİANTEPSPOR: Victor, Barış, Wallace Reis, Musa, Pedroso, Thiam, Fatau, Orkan, İlhan, Doğanay, Ghilas

GALATASARAY: Muslera, Sabri, Semih, Ahmet, Linnes, Selçuk, Josue, Sinan Gümüş, Sneijder, Bruma, Podolski

YEDEKLER: Cenk, Eren, Garry Rodrigues, Koray, de Jong, Birhan

Gaziantepspor - Galatasaray saat kaçta hangi kanalda?

Gaziantepspor'un sahasında oynanacak olan mücadele bugün saat 19.00'da başlayan mücadele Bein Sport 1'den canlı olarak ekranlara geliyor. Ayrıca mücadeleyi turkiyegazetesi.com.tr'de canlı anlatım ile takip edebilirsiniz.

Son 10 maçta tek yenilgi

Galatasaray, Gaziantepspor ile ligde karşılaştığı son 10 maçta 1 kez yenildi. Rakibine geçen sezon 23. haftada deplasmanda 2-0 mağlup olan Cim Bom, diğer 9 maçtan ise 7 kez galibiyetle, 2 kez de beraberlikle ayrıldı.

Tudor’la 17 puan uçtu

Cim Bom, İgor Tudor’un takımın başına geçtiği 21. haftadan itibaren ligde tam 17 puan kaybetti. İlk hafta Rizespor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Galatasaray’ın ardından oynanan maçlarda, galibiyetinden çok yenilgisi var! Sarı-Kırmızılılar, Beşiktaş derbisiyle başlayan bu kötü seride çıktığı son 9 maçta 4 galibiyet alırken, 5 kez sahadan puansız ayrıldı.

Bülent Uygun 1 kez güldü

Gaziantepspor teknik direktörü Bülent Uygun’un Galatasaray’a karşı 4 farklı takımla ligde sadece 1 galibiyeti var. Cim Bom’u ilk ve son kez 24 Ocak 2009’da 4 Eylül Stadı’nda Sivasspor’un başında 2-0 mağlup eden Uygun, ayrıca çıktığı son 5 maçtan mağlubiyetle ayrıldı.