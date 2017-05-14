TFF 1. Lig'de bugün oynanan 33. hafta maçlarının hepsi saat 17.00'de başladı. Evkur Yeni Malatyaspor sahasında Boluspor ile 1-1 berabere kalarak Süper Lig'e yükseldi. Sivasspor da deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalarak Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen ikinci takım oldu.
Son dakika... İşte Süper Lig'e çıkan iki takım
14.05.2017 - 19:08 | Son Güncelleme: 14.05.2017 - 19:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TFF 1. Lig'de 33. hafta maçları oynanırken Spor Toto Süper Lig'e çıkma heyecanı yaşandı. Lider Evkur Yeni Malatyaspor evinde Boluspor ile 1-1 berabere kalarak ve takipçisi Sivasspor da deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalarak ligin bitimine bir hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantilediler.
Etiketler : süper lig,sivasspor,evkur yeni malatyaspor,
473428 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/473428.aspx
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