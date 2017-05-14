Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF 1. Lig'de bugün oynanan 33. hafta maçlarının hepsi saat 17.00'de başladı. Evkur Yeni Malatyaspor sahasında Boluspor ile 1-1 berabere kalarak Süper Lig'e yükseldi. Sivasspor da deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalarak Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen ikinci takım oldu.

Yeni Malatyaspor 1-1 Boluspor

Adana Demirspor 1-1 Sivasspor