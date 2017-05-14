Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF. 1. Lig'de nefes kesen bir haftayı geride bıraktık. Rakipleriyle 1-1 berabere kalan Yeni Malatyaspor ile Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'e play-off oynamadan yükselen iki takım oldu.

Denizlispor'u 1-0 yenen Giresunspor ile Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile 2-2 berabere kalan Eskişehirspor, play-off oynamayı garantileyen takımlar oldu.

Play-off oynayacak diğer iki takım son hafta oynanacak karşılaşmalar sonrasında belli olacak.

Kalan 2 play off bileti için Göztepe, Boluspor, Altınordu, ve Ümraniyespor mücadele edecek.

Göztepe deplasmanda Denizlispor ile, Boluspor sahasında Manisaspor ile, Altınordu da sahasında Eskişehirspor ile mücadele edecek.

DÜŞME HATTI DA YANIYOR

Düşme hattında ise ayrı bir heyecan var. Mersin İdman Yurdu daha önceden küme düşmesi kesinleşen ilk takım olmuştu.

Düşecek ikinci takım, son hafta maçları sonrasında belli olacak. 17. sıradaki Şanlıurfaspor 33, 16. sıradaki Gaziantep BŞB ve 15. sıradaki Bandırmaspor 34, 14. sıradaki Samsunspor ile 13. sıradaki Adana Demirspor da 35 puanda.

Ligin sonhaftasında Şanlıurfaspor sahasında Elazığspor ile, Gaziantep BŞB sahasında Giresunspor ile, Bandırmaspor deplasmanda Samsunspor ile mücadele edecek.