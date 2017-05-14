Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçla ilgili konuşan Josue, "Geçen haftaya göre bu hafta ne değişti bilmiyorum. Bazı maçlarda güven eksikliği olabiliyor. Burada kazanmamız gerekiyordu, bunu hissettirdik. Üçüncü golü bulamayınca rakip daha baskılı oluyor. Sonlara doğru bunu yaşadık. İlk yarıya başladığımız gibi ikinci yarıya da istekli başladık. Ancak duran toptan yine talihsiz bir gol yedik. Şimdi önümüzde 3 maç var ve 9 puan hedefliyoruz" dedi.

JOSUE'DEN TRANSFER AÇIKLAMASI

Gelecek sezon Galatasaray'da olup olmayacağıyla ilgili soruyu yanıtlayan Josue, "Galatasaray'a geldiğim günden beri elimden geleni yapıyorum. Son ana kadar da yapmaya devam edeceğim. Benim için gelecek şu an sadece 3 maçtan ibaret" diye konuştu.